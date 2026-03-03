Investitori străini, avize întârziate și riscuri: cele mai mari provocări ale energiei eoliene în România

Energia regenerabilă poate deveni un pilon strategic pentru securitatea și competitivitatea României. Foto: Getty Images

Transformarea României într-un pol regional al energiei regenerabile, prin investiții, modernizarea cadrului de reglementare și integrarea reală în piața europeană, este una dintre marile provocări ale economiei naționale. În acest context, Antena 3 CNN deschide un dialog între decidenți și mediul de afaceri, într-un moment în care energia regenerabilă poate deveni un pilon strategic pentru securitatea și competitivitatea României.

Conferința „Green Connectivity / România – Hub regional al energiei regenerabile: rețele inteligente, reglementări coerente și piață europeană”, organizată de Antena 3 CNN și Income Magazine, aduce în prim-plan inclusiv întrebarea cât de scumpă, dar și cât de sigură, va fi energia pe care o vom consuma.

În cadrul dezbaterii, Liviu Gavrila, vicepreședinte RWEA, a vorbit despre investițiile în energia eoliană și despre blocajele care încă afectează sectorul.

„Ne place sau nu să recunoaștem, energia eoliană, având în vedere valorile mari, este o investiție realizată cu precădere de investitori străini. Faptul că trebuie dat la o parte speculativul și trebuie adus în prim-plan investitorul serios e o necesitate.

Mai mult decât atât, sunt avize care întârzie nepermis de mult anumite autorizații. De exemplu, vorbim de câțiva ani de zile de situația pe care o întâlnim pentru avizul de aviație, vorbim de impactul care fie pe zona de mediu, fie pe zona care implică proceduri de monitorizare, durează ani de zile. Durata unui certificat de urbanism, modul în care toate celelalte avize se reactualizează, la un moment dat dezvoltatorul sau finanțatorul proiectului este pus într-o situație de cotitură, în care n-ai o perspectivă foarte clară pe rețea, n-ai o perspectivă foarte clară pe procesul de autorizare, n-ai o perspectivă foarte clară inclusiv pe zona de remunerație. Și aici apare elementul respectiv de posibil risc.

Deci prima este partea asta de autorizare și, în al doilea rând, partea de poziționare în legătură cu energia verde. Noi suntem în piață alături de celelalte surse de energie, nu trebuie să fim nici huliți, nici clamați. Licitațiile CFD au arătat că pe zona de solar avem în jur de 50 de euro, pe zona de vânt undeva în jur de 70 de euro. Sunt cea mai rapidă sursă de implementat, sunt cea mai ieftină sursă de energie existentă în piață, iar stocarea, care este veriga lipsă, slavă Domnului, prin cifrele anunțate de domnul ministru Ivan, vedem că în sfârșit se completează acest tablou.

Dacă ne ținem de investițiile atât în zona hidro, cât și în celelalte surse, dacă ne ținem de țintele pe care le avem, suntem într-o poziție bună. Iar dacă este cineva care își face probleme că vom avea energie prea multă, eu cred că este o problemă falsă. Electrificare, centre de date, transformare, tot ceea ce facem în zona electrică este un traseu ireversibil”, a declarat Liviu Gavrilă.