Mesajul MAE pentru românii blocaţi în Emiratele Arabe Unite: "Nu vă deplasați către aeroport fără o confirmare certă a zborului"

Publicat la 12:32 03 Mar 2026

"Respectați cu strictețe indicațiile autorităților locale și ale personalului aeroportuar", au mai precizat MAE. Foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) i-a informat marţi după-amiaza pe cetăţenii români blocați în Emiratele Arabe Unite, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, că aeroporturile din Dubai și Abu Dhabi s-au redeschis doar parțial. Totodată, oficialii MAE îi sfătuiesc să nu se deplaseze către aceste locații decât dacă au o confirmare certă a zborului lor.

Oficialii din cadrul MAE au transmis cetățenilor români aflați în Emiratele Arabe Unite că activitatea pe aeroporturile internaționale din Dubai (DXB) și Abu Dhabi s-a reluat doar parțial, potrivit unei mesaj transmis de minister pe canalul său de WahtsApp.

"(...). Recomandare: Pentru siguranța dumneavoastră și pentru a evita supraaglomerarea terminalelor, NU vă deplasați către aeroport fără o confirmare certă a zborului!", au transmis reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe într-o postare pe Facebook.

Ulterior, cei de la MAE au mai făcut următoarele precizări: "Resurse oficiale pentru verificarea situației:

Companii aeriene: Verificați statusul zborului direct la operatorul aerian sau la agenția de turism. Mergeți la aeroport DOAR dacă zborul este confirmat ca fiind «operativ».

Siguranța spațiului aerian: Consultați notificările oficiale emise de Autoritatea Aeronautică Civilă din EAU (GCAA) pentru informații de ultimă oră privind culoarele de zbor:

Status aeroporturi:

Dubai (DXB): dubaiairports.ae/flight-status

Informări operaționale: media.dubaiairports.ae".

Românii blocaţi în diferite zone din Emiratele Arabe Unite sunt sfătuiţi de Ministerul Afacerilor Externe să respecte cu strictețe indicațiile autorităților locale și ale personalului aeroportuar. Acestea sunt esențiale pentru gestionarea fluxului de pasageri în condiții de siguranță.

"Echipele noastre consulare rămân în contact cu autoritățile emirateze pentru a sprijini cetățenii români aflați în tranzit. Rămâneți conectați pe canalul de WhatsApp al MAE.

Mențineți legătura cu agențiile de voiaj și liniile aeriene privind potențialele opțiuni pe care le pun la dispoziție. Cazurile medicale și grupurile de copii sunt cu prioritate în atenția misiunilor noastre. Dacă sunteți în una din aceste situații și nu v-ați înscris încă în evidență, înregistrați-vă pe www.econsulat.ro", au mai transmis oficialii.