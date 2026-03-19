INSCOP: Majoritatea covârşitoare a românilor spune că trebuie să rămânem în NATO şi UE. 76,8% cred că trebuie să "mergem" spre Vest

INSCOP: Majoritatea covârşitoare a românilor spune că trebuie să rămânem în NATO şi UE. Foto: Anamaria Nedelcoff

Potrivit celui mai recent Barometru al Securității Naționale realizat de INSCOP, majoritatea românilor apreciază că ţara noastră trebuie să continue în organizaţiile din care face deja parte, NATO şi UE, iar, în contextul tensiunilor geo-politice, România ar trebui să se orienteze către Vest. 84,4% dintre cei chestionaţi sunt de părere că țara noastră nu ar trebui să părăsească NATO, în timp ce 74,4% se opun unei ieşiri a României din UE.

Întrebați dacă, în prezent, România este o țară sigură sau nesigură din punct de vedere al securității naționale, 17.9% dintre români au apreciat că este foarte sigură, 33.2% mai degrabă sigură, 27% mai degrabă nesigură, iar 19.4% foarte nesigură.

Direcție alianțe politice și militare

76.8% dintre cei chestionați consideră că România ar trebui să se orienteze către Vest – adică Uniunea Europeană, SUA, NATO (față de 77% în ianuarie 2022 și 87.5% în decembrie 2024), în timp ce 10.1% cred că direcția potrivită ar fi către Est – adică Rusia, China (față de 10.4% în ianuarie 2022 și 4.1% în decembrie 2024). 13.1% nu știu sau nu răspund (față de 12.6% în ianuarie 2022 și 8.4% în decembrie 2024).

Sunt de părere că România ar trebui să se orienteze către Vest mai ales: votanții PSD, PNL și USR, tinerii sub 30 de ani și persoanele peste 60 de ani, locuitorii din Capitală. Consideră că România ar trebui să se orienteze către Est în special: votanții AUR, persoanele între 30 și 44 de ani și angajații din sectorul privat.

Ieșirea României din NATO

11.8% dintre cei intervievați cred că România ar trebui să iasă din NATO (față de 18.7% în ianuarie 2022 și 8.1% în decembrie 2024), în timp ce 84.4% sunt de părere că țara nu ar trebui să părăsească alianța (față de 76.2% în ianuarie 2022 și 88.1% în decembrie 2024). Ponderea non-răspunsurilor este de 3.8% (față de 5.1% în ianuarie 2022 și 3.8% în decembrie 2024).

Sunt de părere că România ar trebui să iasă din NATO mai ales: votanții AUR, persoanele între 30 și 59 de ani, locuitorii din mediul rural, angajații din sectorul privat.

Ieșirea României din Uniunea Europeană

22.2% dintre respondenți sunt de părere că România ar trebui să iasă din Uniunea Europeană (față de 25.2% în ianuarie 2022 și 9.4% în decembrie 2024), în timp ce 74.4% se opun (față de 71.7% în ianuarie 2022 și 88.1% în decembrie 2024). 3.4% nu știu sau nu răspund (față de 3.1% în ianuarie 2022 și 2.5% în decembrie 2024).

Consideră că România ar trebui să iasă din UE în special: votanții AUR și angajații din sectorul privat.

Acțiunile militare împotriva Iranului

11.9% dintre participanții la sondaj consideră că acțiunile militare ale Statelor Unite ale Americii și Israelului împotriva Iranului sunt foarte justificate. 21.1% le apreciază ca fiind mai degrabă justificate, 26.5% mai degrabă nejustificate, iar 21.4% foarte nejustificate. Ponderea non-răspunsurilor este de 19%.

Extinderea „umbrelei nucleare” a Franței

În contextul discuțiilor despre extinderea „umbrelei nucleare” a Franței, 22.2% dintre români ar fi de total de acord ca România să participe la un astfel de proiect european, 17.1% mai degrabă de acord, 13.8% mai degrabă împotrivă, în timp ce 37.2% ar fi total împotrivă. 9% nu știu sau nu pot aprecia, iar 0.7% nu răspund.

Sunt de acord într-o proporție mai mare decât restul populației cu acest proiect european inițiat de Franța: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare. Dezacordul apare într-un procent mai mare decât media în rândul: votanților AUR, al persoanelor de peste 60 de ani și al locuitorilor din urbanul mic.

Găzduirea de arme nucleare franceze

Întrebați în ce măsură sunt de acord sau nu cu găzduirea de arme nucleare franceze, pe teritoriul României, 12.6% dintre participanții la sondaj sunt total de acord. 12.1% sunt mai degrabă de acord, 16% mai degrabă împotriva, iar 52.9% total împotriva. 5.6% nu știu sau nu pot aprecia, iar 0.7% nu răspund.

Votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare și locuitorii din București sunt de acord într-un procent mai mare decât restul populației cu găzduirea de arme nucleare franceze pe teritoriul României. Se înregistrează un nivel mai ridicat de dezacord comparativ cu restul populației în rândul: votanților AUR, al persoanelor de peste 60 de ani, al celor cu educație medie.

Încrederea în țări

55.8% dintre respondenți au foarte multă și destul de multă încredere în SUA, 46.8% în Marea Britanie, 41.9% în Franța, 41.7% în Germania și 41.6% în Polonia. Republica Moldova beneficiază de un capital de încredere de 29.9%, Bulgaria – 29.2%, Turcia – 28.6%, iar Serbia – 21.2%. Pe ultimele locuri se poziționează Ungaria cu 20.1%, Ucraina cu 16.8%, și Rusia cu 12.6%.

Au încredere în SUA mai ales: votanții PSD și AUR, persoanele de peste 60 de ani. Votanții PNL și USR, bărbații, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare tind să aibă cea mai multă încredere în Marea Britanie. Au încredere în Franța în special: votanții PNL și USR, bărbații, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară. Votanții PNL și USR, bărbații, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare tind să aibă mai multă încredere în Ucraina decât restul populației. În special votanții AUR, tinerii sub 30 de ani și angajații în sectorul privat au încredere în Rusia.

Respectarea Articolului 5 din Tratatul NATO

Articolul 5 din tratatul NATO spune că dacă o țară membră este atacată, celelalte țări trebuie să o ajute, inclusiv militar. 75.6% dintre participanții la sondaj consideră că, dacă România ar fi atacată, SUA ar respecta această obligație. Precizează Germania – 69.4%, Franța – 69.3%, Marea Britanie – 63.9%, Polonia – 61.7% și Ungaria – 40 6%.

Producția de armament în România

69.2% dintre respondenți consideră că producția pe teritoriul României a armamentului și echipamentelor militare este foarte importantă. 19.5% spun că este destul de importantă, 6.3% destul de puțin importantă, iar 2.7% deloc importantă. 2.3% nu știu sau nu răspund.

Pericole la adresa securității naționale

35.3% dintre respondenți consideră că principalul pericol la adresa securității naționale a României este corupția. 19.4% indică dezinformarea și manipularea opiniei publice (știri false, influențarea proceselor democratice), 18.7% instabilitatea economică, 5.8% un atac militar (agresiune externă asupra teritoriului), iar 5.3% influența politică străină. Menționează atacurile cibernetice (asupra infrastructurii critice: rețele de energie, bănci, spitale) 4.3% dintre români, criza energetică – 3%, actele de terorism și sabotaj – 1.1%, acțiunile de spionaj – 0.9%, iar 2% precizează alt pericol. Ponderea non-răspunsurilor este de 4.1%.

Implicarea României într-un război

31% dintre participanții la sondajul realizat în perioada 23-27 februarie (înainte de atacul împotriva Iranului) declară că sunt foarte îngrijorați de posibilitatea implicării României într-un război în următorii ani (față de 36.9% în sondajul realizat între 3 și 13 martie). 33.1% sunt oarecum îngrijorați (față de 31.1% în sondajul realizat între 3 și 13 martie), 5.2% oarecum neîngrijorați (față de 6.1% în sondajul realizat între 3 și 13 martie), iar 29.1% spun că sunt foarte puțin îngrijorați sau deloc (față de 25.2% în sondajul realizat între 3 și 13 martie). 1.6% nu știu sau nu răspund.

Sunt îngrijorați de posibilitatea implicării României într-un război în următorii ani mai ales: votanții PSD și AUR, femeile, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din mediul rural. Votanții PNL și USR, bărbații, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare, angajații din sectorul privat sunt cel mai puțin îngrijorați de o astfel de perspectivă.