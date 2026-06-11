Ședință decisivă pentru Guvernul Tomac. Liderii PNL decid dacă votează guvernul propus. La reuniune participă și primarii

La discuţii participă parlamentarii, primarii municipiilor reşedinţă de judeţ şi preşedinţii de consilii judeţene care nu sunt membri ai BPN. FOTO: Agerpres

Liberalii se vor reuni joi într-o ședință extinsă pentru a lua o decizie privind votul de săptămâna viitoare din plenul reunit al Parlamentului pentru învestirea Executivului condus de Eugen Tomac.

Conducerea PNL se reuneşte în şedinţa Biroului Politic Naţional, începând cu ora 10.00. La discuţii participă parlamentarii, primarii municipiilor reşedinţă de judeţ şi preşedinţii de consilii judeţene care nu sunt membri ai BPN, a anunţat formaţiunea.

PNL a fost primul partid care a purtat discuţii cu Eugen Tomac, însă, după aceste întâlniri, semnalele transmise de liberali nu au fost pozitive. Potrivit surselor Antena 3 CNN, conducerea partidului ar putea decide să nu participe la votul de învestire a Guvernului. În aceste condiţii, este puţin probabil să existe surprize sau ca parlamentari liberali să voteze pentru acest executiv.

Ilie Bolojan nu susţine învestirea unui astfel de Guvern. De asemenea, liberalii nu sunt dispuşi să voteze un Executiv din care PSD face parte.

Potrivit poziţiei exprimate de PNL, PSD şi AUR ar trebui să îşi asume guvernarea, deşi tot liberalii erau cei care, în ultimul an, susţineau că AUR nu ar trebui să ajungă sub nicio formă la guvernare, deoarece acest lucru ar reprezenta un dezastru pentru România.

Rămâne de văzut ce decizie vor lua liberalii în şedinţa de astăzi şi dacă, după votul de săptămâna viitoare, se va ajunge la situaţia în care PNL să fie nevoit să formeze un guvern minoritar alături de USR şi UDMR.

Blocajul negocierilor pentru formarea unui nou guvern

Președintele Nicușor Dan a făcut un apel miercuri către partidele politice să fie „responsabile” și să voteze pentru învestirea Guvernului Tomac. Într-o declarație de presă scurtă, la Palatul Cotroceni, șeful statului a părut iritat de blocajul negocierilor conduse de premierul desemnat, Eugen Tomac. Nicușor Dan a subliniat că s-a ajuns la această soluție după ce partidele nu au venit cu o alternativă.

Declarația Președintelui Nicușor Dan vine după ce partidele politice au dat semnale puternice că Guvernul Tomac are șanse mici să primească votul de încredere în Parlament, iar termenul de 10 zile pe care îl are la dispoziție Tomac pentru aceste negocieri se scurge.

Eugen Tomac a avut discuții oficiale și neoficiale cu liderii partidelor politice și ale grupurilor parlamentare. Premierul desemnat are nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestit în funcție și a anunțat că nu are de gând să își depună mandatul.