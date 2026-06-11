Donald Trump, după ce prețurile au crescut în SUA: „Iubesc inflația. Cifrele arată minunat”

„Știți ce iubesc cel mai mult? Iubesc inflația”, a spus președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a declarat că „iubește inflația”, în condițiile în care în SUA s-a înregistrat luna trecut cea mai mare creștere a prețurilor din ultimii trei ani, informează BBC.

Conform datelor Biroului de Statistică de pe piața muncii din SUA, prețurile la produse au crescut cu 4,2% în luna mai, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În luna aprilie, această creștere era de 3,8%.

Această creștere rapidă a prețurilor, de la 3,8% din aprilie, la 4,2% în mai, a fost cauzată de creșterea costurilor la energie, ca urmare a crizei provocate de războiul din Iran.

„Iubesc asta. Cifrele arată minunat. Știți ce iubesc cel mai mult? Iubesc inflația”, a spus Trump, într-o declarație făcută la Casa Albă.

În același timp, Trump a promis că aceste prețuri „vor coborî ca o piatră”, atunci când războiul cu Iranul se va termina.

„Când acest conflict va fi gata, o să vedeți cu scade prețul la petrol la aceleași valori la care era înainte”, le-a spus Trump reporterilor de la Casa Albă.

Președintele SUA a menționat o călătorie făcută în Iowa, la începutul lui 2026, unde a spus că benzina se vindea cu 1,85 de dolari galonul (un galon reprezintă circa 3,8 litri - n.r.). În prezent, țițeiului Brent, folosit ca referință pentru tranzacțiile internaționale cu petrol, este cotat la un preț semnificativ mai mare decât înaintea declanșării războiului din Iran.

Ulterior, Trump a declarat pentru New York Post că declarațiile sale au fost „scoase din context” și că el a vrut să spună că, de fapt, „rata inflației e mult mai mică decât se anticipase”, în ciuda războiului din Iran.