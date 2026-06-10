Șeful CNAS explică Ordinul prin care tratamentele bolnavilor de cancer din privat nu va mai fi decontat

Președintele CNAS, Horațiu Moldovan. Foto: Agerpres

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, a spus miercuri, în direct la Antena 3 CNN, că ordinul care prevede că nu se vor mai deconta de la stat tratamentele bolnavilor de cancer din sistemul privat „nu a fost dat la solicitarea lui Ilie Bolojan și nici nu era pregătit de anul trecut”. „Noi, prin acest ordin, nu vrem decât să eliminăm deciziile arbitrare, pentru că astăzi decizia ca un furnizor privat să intre în relații cu CNAS se ia arbitrar”, a spus Moldovan.

„Această propunere, pe care am transpus-o în acest proiect de modificare, are ca scop creșterea accesului pacientului la programele finanțate de CNAS, pornind de la ceea ce eu consider că este o inechitate la nivelul legislației primare, care spune foarte clar și de relativ multă vreme faptul că accesul furnizorilor privați de servicii de sănătate pentru derularea programelor de sănătate se poate realiza doar după ce este excedată capacitatea sistemului public. Din punctul meu de vedere, este o inechitate, pentru că tot ceea ce s-a spus vizavi de complementaritatea dintre public și privat ar trebui să fie judecat după aceleași principii”, a spus Horațiu Moldovan.

Astfel, el a subliniat că ordinul nu a fost dat la solicitarea lui Ilie Bolojan și nici nu era pregătit de anul trecut.

„Nu am primit vreo solicitare din partea premierului pentru a face asta. Este o idee venită după foarte multe consultări cu pacienții și personalul din spitale.

Ordinul nu era pregătit de anul trecut. Acest ordin a fost pregătit tocmai pentru a crește accesul pacientului, pentru că am avut nenumărate discuții cu cei din privat, care au spus că nu este corect ca ei să stea la semafor și să nu intre în relații contractuale cu CNAS în timp ce alții o fac. Atunci am spus: Ok, trebuie să existe o regulă peste tot.

Am demonstrat că au fost într-o eroare de înțelegere a acestei propuneri și cred că a plecat de la mine înțelegerea că, prin acest ordin, creștem semnificativ șansa privaților de a intra în relații contractuale cu CNAS. De aceea am făcut acest ordin, astfel încât acești furnizori, care așteaptă de doi ani, să poată să o facă în mod transparent. O fac pentru pacienți, ca ei să aibă acces acolo unde capacitatea permite”, a subliniat el.

Astfel, el spune că, prin acest ordin, se vrea eliminarea „deciziilor arbitrare”.

„Noi, prin acest ordin, nu vrem decât să eliminăm deciziile arbitrare, pentru că astăzi decizia ca un furnizor privat să intre în relații cu CNAS se ia arbitrar. Poate că formula aceasta nu este cea mai complexă sau corectă, de aceea i-am chemat pe reprezentanții sistemului privat să vină la noi, să facem calcule despre ce înseamnă această formulă din perspectiva accesului pacienților și a furnizorilor publici și privați. Nu mai trebuie să luăm decizii arbitrare”, a adăugat Moldovan.