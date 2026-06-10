Când începe extinderea magistralei M4. Se vor construi 14 noi stații de metrou

1 minut de citit Publicat la 23:36 10 Iun 2026 Modificat la 23:37 10 Iun 2026

Noul traseu va avea 11 kilometri şi va traversa cartierele Gara de Nord, Uranus, 13 Septembrie, Giurgiului şi Progresul. Sursa colaj foto: captură video Facebook/Daniel Băluţă

Ministerul Transporturilor a semnat, miercuri, documentaţia aferentă realizării fazei de proiectare pentru extinderea magistralei M4 de metrou, informează Primăria Sectorului 4.

Potrivit unui comunicat al Primăriei, decizia vine după semnalul de alarmă referitor la inactivitatea ministerului de resort, transmis în cursul zilei de miercuri de către echipa administraţiei Sectorului, autoritatea publică locală contractantă care gestionează o investiţie de aproximativ 3,5 miliarde de euro şi care vizează extinderea magistralei M4, pe traseul Gara de Nord - Gara Progresul, prin construirea a 14 noi staţii de metrou.

Prin semnarea documentaţiei necesare, autoritatea locală poate efectua plăţile către antreprenorii implicaţi în realizarea proiectului tehnic, precum şi a studiilor şi lucrărilor specifice etapei de proiectare. Această fază a investiţiei are termen de finalizare în luna septembrie a acestui an, pentru ca ulterior să fie urmată de începerea efectivă a lucrărilor de execuţie, se specifică în comunicatul menţionat.

În acest context, echipa Primăriei Sectorului 4 îşi exprimă "aprecierea pentru reacţia promptă a echipei Ministerului Transporturilor, care a înţeles importanţa strategică a proiectului şi a acţionat rapid pentru eliminarea blocajelor administrative".

De asemenea, reprezentanţii autorităţii locale salută abordarea echipei Ministerului Transporturilor de "a susţine investiţiile publice orientate către nevoile cetăţenilor, dincolo de diferenţele de ordin politic".

Magistrala de metrou M4 va fi extinsă până în sudul Bucureștiului cu 14 stații noi

Extinderea magistralei M4 reprezintă unul dintre cele mai importante obiective strategice de investiţii ale Sectorului 4. Proiectul presupune construirea de la zero a 14 noi staţii de metrou pe traseul Gara de Nord - Gara Progresul, care vor conecta astfel nordul şi sudul Capitalei.

Valoarea totală a investiţiei este estimată la aproximativ 3,5 miliarde de euro, finanţarea fiind asigurată din fonduri europene nerambursabile, accesate prin Programul Transport al Uniunii Europene.