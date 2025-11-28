Magistrala de metrou M4 se va extinde cu 14 stații noi. Daniel Băluță: “Lucrările vor începe în mandatul meu”

Extinderea magistralei de metrou M4 se va extinde cu14 stații între Gara de Nord și Gara Progresu. FOTO: Hepta

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a oferit detalii, la Antena 3 CNN, despre extinderea magistralei de metrou M4, cu 14 stații noi între Gara de Nord și Gara Progresul. El a precizat că acesta ar urma să fie cel mai mare proiect de infrastructură din România.

Daniel Băluță a precizat că săptămâna viitoare va semna contractul de proiectare și execuție:

“Este unul dintre cele mai importante obiective pe care mi l-am propus să fie realizate până în 2032. CNSC a întârziat mai mult timp, peste o lună de zile, ar fi trebuit să semnăm acest contract mult mai devreme. Nu am avut nici de unde să știm dacă un astfel de contract va fi atacat sau nu în instanță. Important este că se face ceva”.

Daniel Băluță a vorbit și despre alte proiecte majore pe care le-a gestinat: “Ați văzut și alte proiecte în comunitatea pe care o gestionez, magistrala M2 s-a terminat în doi ani, planșeul Unirii funcționează corespunzător, Spitalul de Pneumologie este în grafic, la anul este gata. Astfel că, această lucrare are un grafic de execuție de șapte ani, doi ani pentru partea de proiectare, cinci ani pentru partea de execuție. În interiorul acestui mandat, cu certitudine vor începe lucrările pentru această magistrală extrem de importantă pentru toți bucureștenii”.

Daniel Băluță a mai spus că alegerea sa în funcția de primar general al Capitalei va facilita proiectul extinderii magistralei de metrou M4:

“Fiecare stație de metrou are nevoie de un PUZ. Primăria Municipiului București trebuie să se implice activ în această documnetație de urbanism. Prezența la Primăria Capitalei este importantă și pentru acest proiect important pentru bucureșteni”.

Finanțarea extinderii M4 va fi asigurată din fonduri europene: “Este cel mai mare proiect de infrastructură din România. Avem un deficit de 30 de miliarde de lei, această lucrare aduce la buget 17 miliarde de lei, deci mai mult de jumătate. Banii sunt integral din Programul Operațional de Transport, bani de la UE. Încă o șansă pentru orașul nostru să se dezvolte și fac parte din cei 5 miliarde de euro pe care deja i-am accesat pentru Sectorul 4”.

Candidatul PSD la Primăria Capitalei a mai precizat că în afară de extinderea M4 sunt și alte proiecte care vor fi finalizate în următorii 2 ani și jumătate:

“Pentru prelungirea Ghencea, pentru pasajul care mi l-am propus pe această zonă pentru șoseaua Petricani, pentru Bulevardul Metalurgiei, pentru Spitalul pe care trebuie să îl finalizez, pentru maternitatea pe care mi-am propus să o finalizez. Acestea sunt lucruri care se pot termina în doi ani și jumătate”.