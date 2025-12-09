Un primar a fost ales de două ori în șase luni, și de la PNL, și de la PSD. Busduceanu: Ultima oară am avut un scor mai mare

Costinel Busduceanu a fost ales duminică din nou primar al comunei Sopot, din județul Dolj, după ce a candidat de două ori în șase luni pentru această funcție. FOTO: Facebook Costinel Busduceanu

Costinel Busduceanu a fost ales duminică din nou primar al comunei Sopot, din județul Dolj, după ce a candidat de două ori în șase luni pentru această funcție, prima oară din partea PNL, apoi din partea PSD.

Alegătorii din comuna Sopot, județul Dolj, au fost chemați din nou la urne duminică pentru a-și alege primarul. A fost a treia rundă de alegeri în doi ani, după ce mandatul câștigătorului anterior a fost invalidat.

Costinel Busduceanu a câștigat primăria Sopot după alegerile parțiale din luna mai, când a candidat din partea PNL. Tribunalul Dolj i-a invalidat însă mandatul, la solicitarea prefecturii și a Partidului Social-Democrat, pe motiv că era în acelaşi timp și secretar al Primăriei Sopot, şi candidat pentru funcţia de primar.

Edilul ales susținea că a cerut suspendarea din funcția de secretar al primăriei, dar că Prefectura, condusă tot de PSD, nu i-a acceptat solicitarea până la depunerea candidaturii. Ulterior, Costinel Busduceanu s-a înscris în PSD și a candidat duminică, din partea social-democraților, tot pentru funcția de primar.

"Am obtinut două mandate, ultimul cu un scor mult mai mare. Cetățenii au încredere în mine și niciun tribunal nu poate trece peste voința lor", a declarat el, marți, la Antena 3 CNN.

Întrebat despre incompatibilitatea în care a fost la primărie, el a spus că a fost "o interpretare greșită" a lui. "Am respectat decizia judecătorilor", a adăugat el.

De asemenea, despe trecerea de la PNL la PSD, el a afirmat: "Nu puteam să mai merg în fața oamenilor cu un partid care le-a micșorat pensiie, a tăiat investițiile. Asta mi-au cerut cetățenii, să găsesc un partid care să fie aproape de ei."