24 de ore de cod roșu de viscol. ANM a emis o nouă alertă care vizează mai multe județe. HARTA zonelor afectate

Cod roșu de viscol Foto: Getty Images

ANM a emis o nouă alertă cu cod roșu de viscol valabilă timp de 24 de ore, între 28 decembrie, ora 10:00, și 29 decembrie, ora 10:00, după ce duminică dimineață a emis aceeași avertizare, dar de tip nowcasting, pentru zonele montane din două județe.

Noua alertă vizează mai multe județe, în zona lor montană.

Astfel, în intervalul menționat în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1700 m, vor fi ninsori însoțite de vânt foarte puternic, cu viteze la rafală de peste 120 km/h și care va determina scăderea vizibilității

aproape de zero.

Coduri portocaliu și galben de ninsori, viscol, vânt și polei în vigoare

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, sâmbătă, avertizările de vreme rea. Potrivit specialiștilor, până luni seară, majoritatea țării se află sub atenționări de vânt puternic, ninsori, polei și viscol. Au fost emise și un cod galben de vânt puternic și zăpadă viscolită la munte. Duminică intră în vigoare și un cod portocaliu de viscol în 20 de județe.