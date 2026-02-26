Scandal imens în Albania din cauza ”ministrului AI”. O actriță dă statul în judecată ca să-și recupereze vocea și chipul

Actrița albaneză Anila Bisha dă statul în judecată ca să-și recupereze vocea și chipul. FOTO: Profimedia Images

Actrița albaneză Anila Bisha, cunoscută pentru rolurile ei complexe pe scenă și pe ecran timp de 30 de ani, a ajuns să trăiască în umbra avatarului ei creat cu inteligență artificială, care a fost ”promovat” la rang de ”ministru”. ”Folosirea imaginii mele și a vocii mele în scopuri politice este ceva foarte grav pentru mine”, a spus actrița, scrie France24.

În septembrie anul trecut, premierul Edi Rama a anunțat cu mare fast că a numit primul ministru generat de AI, cu misiunea de a preveni corupția în licitațiile publice. În doar câteva zile, ”ministrul” urma să țină primul său discurs în parlament.

”Nu sunt aici ca să înlocuiesc oamenii, ci ca să îi ajut”, a spus într-un mesaj video botul, o copie digitală a lui Bisha, îmbrăcată în costum tradițional albanez, într-un clip care a făcut înconjurul lumii.

Doar că Bisha, văzându-și fața vorbind într-un rol despre care nu știa nimic și la care spune că nu a fost de acord, a fost șocată. ”Nu-mi venea să cred când m-am văzut ținând un discurs în parlament, când mi-am auzit vocea spunând că sunt ministru. Am fost în șoc, am plâns foarte mult”, a declarat femeia de 57 de ani.

De unde a pornit totul

La începutul lui 2025, Bisha a acceptat să-și împrumute chipul și vocea pentru un asistent virtual de pe o platformă guvernamentală de servicii online, gândit să ajute oamenii să se descurce cu birocrația. Atunci a fost încântată, dar munca a fost grea.

Pentru a crea un avatar realist, care să răspundă natural, ea a stat ore întregi vorbind fără oprire. Fiecare mișcare a gurii și fiecare sunet au trebuit înregistrate, ca botul, numit ”Diella” (”Soarele”, în albaneză), să poată răspunde firesc la cererile utilizatorilor.

În câteva luni, Diella ar fi avut aproape un milion de interacțiuni și ar fi emis peste 36.000 de documente prin platformă, un succes lăudat de guvern și de utilizatori. ”Am primit o mulțime de felicitări pentru Diella”, a spus Bisha.

În septembrie, Rama a ”promovat” brusc chatbotul la funcția de ministru al achizițiilor publice, o decizie despre care a promis că va face licitațiile „100% fără corupție”.

Dar, cum au existat puține detalii publice, anunțul a atras critici dure din partea opoziției și a unor specialiști, care au ridicat probleme legate de constituție și responsabilitate într-o țară unde corupția este un fenomen răspândit.

Și Bisha spune că nu a știut nimic și că luni de zile a încercat să ia legătura cu autoritățile. ”Folosirea imaginii mele și a vocii mele în scopuri politice este ceva foarte grav pentru mine”, a spus actrița.

Ea spune că semnase un contract doar pentru folosirea imaginii pe platforma de servicii online, iar înțelegerea a expirat în decembrie anul trecut.Guvernul i-a ignorat mesajele, iar Rama a mers mai departe. Diella este ”însărcinată”, a spus el la o conferință la Berlin, în octombrie, și urma să nască în curând 83 de copii, câte unul pentru fiecare deputat al lui.

Bisha spune că idee e revoltătoare. ”Oamenii care nu-l plac pe premier mă urăsc pe mine, iar asta mă doare foarte tare.”

”Începe să devină înfricoșător”

Rama continuă să promoveze Diella în străinătate, ca parte din promisiunea lui de a combate corupția, un punct important pentru ambițiile Albaniei de a avansa spre UE.

Din decembrie, șeful departamentului care se ocupa de AI a fost plasat în arest la domiciliu, fiind suspectat de legături cu o presupusă manipulare ilegală a licitațiilor guvernamentale. Și adjunctul premierului este implicat într-un scandal de corupție.

Bisha spune că a renunțat la ideea unei înțelegeri amiabile și a început, luna aceasta, o luptă în instanță împotriva folosirii imaginii ei prin ”Diella”. Luni, o cerere de suspendare a utilizării imaginii ei până la procesul principal a fost respinsă de o instanță administrativă.

Avocatul ei a spus însă că vor depune în zilele următoare acțiunea principală, inclusiv o cerere de un milion de euro despăgubiri pentru încălcarea dreptului la imagine.

Într-un comunicat, o purtătoare de cuvânt a guvernului a numit procesul ”o prostie”, adăugând: ”Dar salutăm ocazia de a rezolva totul, o dată pentru totdeauna, în instanță.”

Bisha spune că va continua până își va recupera identitatea, chiar dacă va ajunge cu cazul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, la Strasbourg. ”Nu știu ce s-ar putea întâmpla cu vocea mea și cu chipul meu, ce altceva s-ar mai putea face?”, a spus ea.

Deși încă se îndoiește că un AI ar putea înlocui vreodată capacitatea unui actor de a transmite „emoție frumoasă”, experiența recentă i-a zdruncinat speranțele pentru viitor. ”Nu știu… începe să devină înfricoșător.”