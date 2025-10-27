Ministra AI din Albania este „însărcinată” cu 83 de copii

Diella, primul „ministru” din lume generat de inteligența artificială. FOTO: Agerpres

Primul ministru creat prin inteligență artificială "așteaptă 83 de copii". Premierul Albaniei Edi Rama a anunţat că fiecare membru al Parlamentului va avea un asistent AI. Diella a fost numită în funcția de ministru al Achizițiilor Publice și are rolul de a gestiona licitațiile publice, cu scopul declarat de a crește transparența și de a reduce corupția.

„Trebuie să vă împărtășesc, pentru prima dată, că Diella este însărcinată și că așteaptă 83 de copii, fiecare copil pentru câte un membru al Parlamentului, care îi va asista pe deputați în activitatea lor”, a anunțat prim-ministrul albanez.

Potrivit acestuia,fiecare asistent „o să participe la ședințele parlamentare, va ține evidența a tot ceea ce se întâmplă, îi va informa și le va sugera cum să reacționeze”.

„Acești copii vor avea toate cunoștințele mamei lor despre legislația Uniunii Europene și despre tot restul”, a mai precizat Edi Rama.

Albania a devenit primul stat european care a prezentat în Parlament un „ministru” generat de inteligența artificială. Diella, un avatar creat în parteneriat cu Microsoft, este un proiect prin care premierul Edi Rama vrea să încurajeze transparența și inovarea.

Guvernul albanez a precizat că botul, numit Diella, care înseamnă „soare” în limba albaneză, și reprezentat ca o femeie în costum tradițional, va ajuta la combaterea corupției în cheltuiielile publice. Opoziția a criticat însă inițiativa, susținând că este doar un pretext prin care executivul își ascunde practicile de corupție.