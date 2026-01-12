Donald Trump se autoproclamă „președintele interimar al Venezuelei” cu o postare în care apare o pagină fake de Wikipedia

12 Ian 2026

Foto: Profimedia Images

Preşedintele american, Donald Trump, a distribuit, duminică, pe reţeaua sa, Truth Social, o imagine falsă generată cu ajutorul preview-ului de editor text al Wikipedia, în care apare ca fiind „președintele interimar al Venezuelei” intrat în funcție în 2026.

Imaginea publicată de liderul american pe Truth Social arată un infobox de Wikipedia cu fotografia sa oficială de președinte al SUA, în care apare ca ocupând funcția de „președinte interimar al Venezuelei” în ianuarie 2026.

Funcția este ocupată în realitate de Delcy Rodriguez, vicepreședinta lui Maduro și una dintre personajele cheie ale regimului chavista de la Caracas.

Foto: Truth Social/Donald Trump

Pe 3 ianuarie 2026, la câteva ore după răpirea lui Maduro, Donald Trump, a declarat deschis, într-o conferinţă de presă, că Statele Unite vor „conduce” Venezuela şi că firmele americane vor controla resursele sale petroliere.

Deşi intervenţia americană nu a dus, de fapt, la preluarea efectivă a controlului asupra Venezuelei, guvernul american preferă, deocamdată, să colaboreze cu reprezentanţii regimului chavist. Preşedintele american a spus că noua lideră de la Caracas va „colabora” cu SUA.

„A avut o lungă conversaţie cu Marco (Rubio, secretarul de stat - n.r.) şi este gata să facă ceea ce considerăm necesar pentru ca acest lucru să funcţioneze”, a declarat Trump într-un interviu pentru The Atlantic.

La nivel oficial, declaraţiile actualei conduceri a Venezuelei nu au mers în acest sens, ci dimpotrivă, a părut că este loială fostului preşedinte, cerând eliberarea acestuia şi denunţând o încălcare a dreptului internaţional.

Pe de altă parte, Departamentul de Stat a cerut, sâmbătă, cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela, pentru că există informaţii despre „miliţii înarmate care au instalat baraje rutiere şi percheziţionează vehiculele în căutarea cetăţenilor americani”.