Cetățenii britanici bogați, care fug de războiul din Orientul Mijlociu, nu se întorc în Marea Britanie pentru a nu plăti impozite

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Cetățenii britanici bogați care fug de războiul din Orientul Mijlociu caută refugiu în țări precum Irlanda și Franța pentru a evita taxele uriașe de acasă. În fața posibilelor solicitări din partea Administrației Fiscale și Vamale (HM Revenue and Customs / HMRC), persoanele cu avere netă ridicată care locuiau în Emiratele Arabe Unite și în țările vecine speră să aștepte sfârșitul atacurilor cu rachete și drone în alte părți, în loc să se întoarcă în Marea Britanie, scrie The Guardian.

Cu doar aproximativ trei săptămâni rămase din anul financiar curent, mulți rezidenți de peste hotare și-au „petrecut” deja zilele alocate în Marea Britanie fără a-și asuma obligații fiscale. Unii solicită îndrumări de la HMRC cu privire la acordarea a 60 de zile suplimentare în baza unei prevederi privind „circumstanțe excepționale”.

„În ultimele săptămâni, am primit un număr disproporționat de apeluri de la persoane care doresc să părăsească Emiratele Arabe Unite. Le-am spus să nu se bazeze pe nicio prevedere privind circumstanțe excepționale din partea HMRC. Nu-mi pot imagina că HMRC este foarte înțelegător în această privință”, a spus Nimesh Shah, directorul executiv al firmei de consultanță Blick Rothenberg.

„Există contribuabili britanici care au decis să plece în țări precum Emiratele Arabe Unite. În opinia HMRC, aceștia au ales să meargă acolo pentru a nu plăti impozite în Regatul Unit. Nu vă vor da undă verde să petreceți mai mult timp aici și să nu plătiți impozite”, a adăugat Shah.

Pentru cei care au fost nerezidenți mai puțin de cinci ani, nu doar impozitul pe venit pentru anul curent ar putea intra în domeniul de aplicare al HMRC dacă se întorc. De asemenea, aceștia s-ar putea confrunta cu impozit pe câștigurile de capital pentru orice active sau afaceri vândute în perioada în care au fost plecați.

Un proprietar de afacere foarte bogat a declarat pentru The Guardian că își petrece timpul la Dublin până când vor putea vizita Londra după 5 aprilie, când se încheie anul fiscal 2025-2026.

„Sunt dispus să plătesc impozit pe venit și impozit pe investiții anul fiscal următor, dar nu vreau ca vânzarea unei afaceri pe care am vândut-o acum ani de zile să se încadreze în impozitul pe câștigurile de capital din Marea Britanie”, a spus el.

Un alt proprietar de afacere britanic din Emiratele Arabe Unite a declarat că va petrece o perioadă în Franța.

Dacă cineva declară că nu este rezident în scopuri fiscale, numărul de zile în care o persoană poate sta în Regatul Unit depinde de mai multe teste. Acestea măsoară legăturile sale cu Regatul Unit și pot include dacă are cazare, soț/soție sau copii în țară.

Pentru multe persoane care au plecat în ultimii ani, aceasta poate însemna că li se permite să stea în Regatul Unit doar 45 de zile înainte de a reveni la regimul fiscal intern. Pentru altele, li se pot permite până la 183 de zile într-un an fiscal, în funcție de circumstanțele lor.

În timpul pandemiei de Covid-19, HMRC a permis unor persoane să depășească timpul fără a deveni rezidenți fiscali în Regatul Unit. Această prevedere privind circumstanțele excepționale de 60 de zile a fost acceptată pentru cazurile în care persoanele puteau dovedi că nu puteau părăsi țara din cauza restricționării călătoriilor internaționale. Pentru a avea succes, acestea trebuiau să dovedească că au depus eforturi pentru a părăsi Regatul Unit.

Consultanții fiscali au declarat că este puțin probabil ca acest lucru să se aplice în aceste cazuri de data aceasta.

Îndrumările de călătorie sunt, de asemenea, un factor. Sfatul de călătorie al guvernului britanic pentru multe dintre țările afectate, cum ar fi Bahrainul, este „călătoriie absolut esențială”, dar, conform îndrumărilor de pe site-ul HMRC, prevederea privind circumstanțele excepționale ar intra în vigoare doar dacă Ministerul de Externe recomandă „nicio călătorie”.

„Chiar și câteva zile în plus în Marea Britanie pot avea consecințe majore, veniturile și câștigurile din investiții la nivel mondial putând deveni impozabile, la fel ca și cele din Marea Britanie”, a spus David Little, partener la firma de administrare a averii Evelyn Partners.

El a adăugat că, pentru cei care au plecat și apoi au vândut active, o întoarcere în țară ar putea declanșa o obligație fiscală, câștigurile de acum câțiva ani „intră retroactiv în impozitul pe venitul din Marea Britanie la întoarcerea lor”.