Directorul ROMARM acuză: Nicio companie de Apărare din România nu a fost consultată pentru programul SAFE

„Din păcate, niciuna dintre companiile membre ale Organizației Patronale din Industria de Apărare nu a fost consultată pentru programul SAFE. Noi îl considerăm un program foarte bun, dar dacă nu se consultă cu noi, cu mediul de afaceri autohton, cred că nu va ajunge la rezultatul scontat.

Din păcate, noi nu avem nicio informație că s-ar face producție internă în cadrul vreuneia dintre companiile din OPIA. Așa că răspunsul este nu”, a spus el.

Întrebat despre ce poată să producă România, el a spus că „putem să producem tot ce are nevoie sistemul de forțe armate al României”.

„Putem să producem tot ce are nevoie sistemul de forțe armate al României și putem vorbi aici de la muniție de calibru mic, calibru mediu, calibru mare, până la drone, mașini de luptă, tancuri și obuziere. Deci tot ce are nevoie România noi putem produce la nivel intern.

Și vă mai spun ceva: foarte multe companii din sectorul industriei auto ne-au contactat pentru a-și converti activitatea către industria de apărare. Deci venim în spate și cu o industrie puternică, care generează astăzi cel mai mare procentaj în produsul intern brut al României. Avem companii mari, companii care își doresc să facă astfel de produse și chiar ne pare rău că nu le putem produce”, a spus directorul ROMARM.

Ce este SAFE

Prin adoptarea SAFE, Uniunea Europeană a stabilit un nou instrument financiar, garantat din fondurile comunitare, prin care acordă sprijin statelor membre care doresc sa investească în industria de apărare prin achiziții publice comune axate pe capabilitățile prioritare din domeniul militar, capabilități și infrastructură de uz dual, potrivit MApN.

Sprijinul financiar acordat statelor membre UE prin intermediul SAFE se ridică la suma totală de 150 miliarde de euro, având ca obiectiv finanțarea de investiții urgente și la scară largă în baza industrială și tehnologică de apărare europeană (EDTIB), cu scopul de a stimula capacitatea de producție a statelor membre UE și a remedia lacunele actuale în materie de capabilități. Scopul final al acestor investiții este consolidarea gradului general de pregătire pentru apărare al UE.

Finanțarea prin SAFE este disponibilă pentru perioada 2026-2030 și oferă împrumuturi cu maturitate maximă de 45 de ani și o perioadă de grație de 10 ani, având o dobândă redusă (maximum 3%). Astfel, România va începe rambursarea acestor sume abia din 2035, într-un interval de 30 de ani.

Principala condiție pentru accesarea finanțării prin SAFE este realizarea achizițiilor publice comune cu cel puțin încă un stat participant (stat membru UE, SEE-AELS sau Ucraina).

În mod excepțional, SAFE permite și achiziții care implică un singur stat membru, însă doar pentru o perioadă limitată de timp, cu condiția încheierii contractului de achiziție până în luna mai 2026.

O altă cerință importantă pentru eligibilitatea achizițiilor în cadrul SAFE este ca cel puțin 65% din costul estimat al produsului final să fie reprezentat de componente provenite din statele participante.

Este important să înțelegem că SAFE este, dincolo de un instrument tehnic, un raspuns strategic al UE privind înzestrarea cu tehnică și echipamente militare, pentru a putea crește capacitate de apărare a UE și NATO.