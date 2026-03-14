Divergențe la Casa Albă? Politico: Vance nu a fost de acord cu decizia lui Trump de a ataca Iranul. „E îngrijorat”

Vicepreședintele JD Vance a fost sceptic față de ideea ca SUA să lovească Iranul, în perioada premergătoare deciziei președintelui Donald Trump de a declanșa războiul, au declarat pentru POLITICO doi oficiali de rang înalt ai administrației de la Washington.

Vance, care a pus de mult timp sub semnul întrebării intervențiile americane în străinătate, a apărat public operațiunea împotriva Iranului. Totuși, oficiali ai Casei Albe au precizat că vicepreședintele și-a exprimat opoziția înainte de luarea deciziei, lăsând să se întrevadă, după luni de speculații, că ar fi fost mult mai rezervat decât Trump în privința unei acțiuni militare.

„Vance e îngrijorat”

Vance este „sceptic”, este „îngrijorat” și „pur și simplu se opune” războiului cu Iranul, a declarat un oficial de rang înalt al lui Trump, prin mesaj text, sub anonimat.

Un al doilea oficial de rang înalt a spus că „rolul său este să ofere președintelui și administrației toate punctele de vedere despre ce s-ar putea întâmpla din mai multe unghiuri, iar el face asta. Dar odată ce decizia a fost luată, este complet aliniat”.

Scepticismul bine documentat al lui Vance față de implicarea militară a SUA, format în timpul serviciului său în Corpul Pușcașilor Marini din Irak, alături de tonul său mai reținut în privința succeselor operațiunii, a alimentat speculațiile privind o posibilă divergență între președinte și vicepreședinte.

Nu este prima dată când Vance pare să aibă o poziție diferită de cea a lui Trump în privința unei acțiuni militare. Când SUA au bombardat poziții ale houthi la începutul anului trecut, Vance a scris într-o conversație pe Signal, considerată confidențială, cu alți oficiali ai administrației, că a considerat mișcarea drept o „greșeală”. De asemenea, există numeroase declarații publice anterioare în care a explicat de ce nu ar fi în interesul SUA să intre într-un război cu Iranul.

Noul exemplu de diferență de abordare între cei doi vine în contextul în care Trump a menționat un rol pentru Vance și pentru secretarul de stat Marco Rubio, care susține public mai clar poziția președintelui privind Iranul, pe o posibilă formulă de candidatură pentru 2028.

Trump: Vance e puțin diferit de mine

Chiar și Trump a vorbit luni despre această diferență, însă fără a părea deranjat. Vance „a fost, aș spune, puțin diferit de mine din punct de vedere filozofic. Cred că poate a fost mai puțin entuziasmat, dar tot a fost destul de entuziasmat”, a declarat Trump jurnaliștilor la reședința sa din Mar-a-Lago.

Vance nu a explicat această diferență „filozofică”, iar apropiații săi nu au oferit detalii despre modul în care a gândit intervenția militară.

„Vicepreședintele a fost ținta unor scurgeri constante de informații din partea celor care încearcă să îi proiecteze propriile opinii”, a declarat purtătoarea sa de cuvânt, Taylor Van Kirk. „Ca urmare, au existat nenumărate relatări contradictorii despre pozițiile vicepreședintelui, ceea ce arată că presa mainstream nu are idee despre ce vorbește. Vicepreședintele, membru mândru al echipei de securitate națională a președintelui, își păstrează confidențial pozițiile în discuțiile cu președintele”.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a spus că „încercările de a crea o ruptură între președintele Trump și vicepreședintele Vance sunt total greșite. Președintele ascultă o serie de opinii din partea echipei sale talentate de securitate națională și, în cele din urmă, ia decizii pe baza a ceea ce este mai bine pentru țara noastră și pentru securitatea națională. Vicepreședintele Vance este un atu important pentru președinte și pentru întreaga administrație”.

O persoană care cunoaște modul de gândire al lui Vance, căreia i s-a acordat anonimat pentru a-l descrie, a spus că vicepreședintele a considerat necesar un atac rapid și că o amânare ar fi putut duce la posibile victime americane, din cauza eventualelor scurgeri de informații privind planurile militare.

În primul an al celui de-al doilea mandat al lui Trump, Vance a exprimat frecvent poziții rezervate față de acțiunile militare. După bombardamentele americane asupra unor obiective nucleare iraniene în iunie și după capturarea fostului lider venezuelean Nicolás Maduro, Vance a apărat deciziile pe rețelele sociale, dar a recunoscut că americanii „au dreptate să fie îngrijorați de implicarea în conflicte externe”, așa cum a scris după atacurile din iunie.

Ce spunea Vance despre un război SUA-Iran

De la începerea loviturilor, Vance a menținut o poziție publică de sprijin pentru obiectivele militare ale președintelui, fără a prelua însă tonul triumfalist al acestuia, precum declarația lui Trump de miercuri că „am câștigat” războiul.

„Trump nu va implica Statele Unite într-un conflict de ani de zile, fără final și fără un obiectiv clar”, a declarat Vance pentru Fox News pe 2 martie, susținând că obiectivul simplu de a distruge capacitatea nucleară a Iranului va preveni repetarea situațiilor din Irak sau Afganistan.

Deși acum își exprimă sprijinul pentru atacuri, Vance are un istoric de poziții sceptice privind intervențiile SUA în străinătate, în special în legătură cu Iranul. Cu două zile înainte ca Trump să ordone loviturile, el a declarat pentru Washington Post că se consideră „un sceptic al intervențiilor militare externe” și că „preferăm cu toții opțiunea diplomatică”.

Cu doi ani înainte, în calitate de candidat la vicepreședinție, a spus în cadrul unui podcast că „interesul nostru este, cred, foarte clar să nu intrăm în război cu Iranul” și că ar fi o „distragere majoră de resurse” și „extrem de costisitor pentru țara noastră”.