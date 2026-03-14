Momentul în care un grup de hoți fură bijuterii de 1,7 milioane de dolari în doar 70 de secunde, dintr-un magazin din SUA

Andrei Paraschiv
<1 minut de citit Publicat la 14:31 14 Mar 2026 Modificat la 14:31 14 Mar 2026
jaf
Foto: Captură video X

Un videoclip publicat sâmbătă de CNN arată momentul în care un grup de hoți a furat bijuterii în valoare de aproximativ 1,7 milioane de dolari în doar 70 de secunde, potrivit Parchetului Districtului de Nord al Californiei. Hoții au pătruns cu forța în magazinul Kumar Jewelers din Fremont, California, unii dintre ei având în mână ciocane și purtând măști.

Înregistrarea video arată cum indivizii sparg vitrinele și fură bijuteriile de pe rafturi. O altă înregistrare video a surprins exteriorul magazinului, unde o mașină s-a izbit de magazin. Un individ a amenințat cu o armă de foc agentul de pază al magazinului, iar o altă persoană l-a imobilizat pe acesta, forțându-l să se așeze la pământ, fapt care nu a fost surprins de cameră, dar a fost confirmat de Parchetul Districtului de Nord al Californiei. 

Potrivit CNN, jaful a avut loc în iunie anul trecut.

×
Etichete: Statele Unite ale Americii jaf

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Externe
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close