O altă rută pentru combustibilul Asiei? Cum profită Canalul Panama de blocajul din Strâmtoarea Ormuz

Scumpirea accelerată a combustibilului și a transportului maritim, din cauza războiului care blochează Strâmtoarea Ormuz, redirecționează tot mai mult trafic naval către Canalul Panama, devenit o rută alternativă tot mai atractivă pentru transportatorii internaționali, scrie CNN.

Canalul, care leagă oceanele Atlantic și Pacific printr-un coridor strategic aflat între America de Nord și America de Sud, înregistrează o „ușoară creștere” a numărului de nave, a declarat administratoarea adjunctă a Canalului Panama, Ilya Espino de Marotta.

„Cel mai recent lucru pe care l-am observat este o ușoară creștere a numărului de tranzitări. Să ne amintim că acum, odată cu prețurile mai ridicate la combustibil, Canalul Panama devine, fără îndoială, o rută mai atractivă, pentru că este mai scurt.”, a explicat Espino de Marotta într-o declarație pentru CNN.

Cu o lungime de aproximativ 80 de kilometri, Canalul Panama are mai puțin de jumătate din lungimea Canalului Suez din Egipt, care se întinde pe circa 193 de kilometri.

Espino de Marotta a adăugat că, datorită unui sezon secetos neobișnuit de umed în acest an, „am reușit să acomodăm între 40 și 41 de tranzitări zilnice, comparativ cu nivelul normal de 36”. Acest volum suplimentar de trafic este cu atât mai semnificativ cu cât Panama a traversat o secetă severă în timpul fenomenului El Niño din 2023 și 2024.

Canalul Panama funcționează, în esență, ca un lift de apă, ridicând și coborând navele prin sistemul de ecluze, prin controlul nivelului apei în fiecare punct al traseului. În timpul fenomenului El Niño însă, seceta a coborât nivelul apei din lacul Gatun, care alimentează canalul, la minime istorice, reducând numărul tranzitărilor zilnice de la 36 la 24.

„Patruzeci și una sau 42 de tranzitări nu sunt sustenabile pe termen lung”, a spus Espino de Marotta, „dar putem menține constant în jur de 38, astfel încât să susținem nevoile industriei”.

Întrebată de unde provin noii clienți ai canalului, Espino de Marotta a spus că nu dispune de date precise. „În mod evident, ne folosesc ca rută alternativă la cea pe care o utilizau înainte”, a spus ea.

O altă rută pentru combustibilul Asiei?

Deși piața energetică din Orientul Mijlociu este asociată, de regulă, cu petrolul, gazul natural lichefiat (LNG) reprezintă o parte importantă a volumului de combustibil care traversează în mod normal Strâmtoarea Hormuz. Potrivit Administrației pentru Informații în Energie a SUA, aproximativ o cincime din comerțul mondial cu LNG trece prin această rută maritimă.

Pe măsură ce războiul a blocat traficul prin strâmtoare, tarifele de transport pentru LNG-ul american s-au cvadruplat, iar piața asiatică a devenit un nou punct de atracție pentru acest combustibil, în contextul în care statele din regiune caută rapid surse alternative de energie. Aproximativ 80% din combustibilul Asiei trece prin Strâmtoarea Ormuz, iar de la izbucnirea războiului, cel puțin patru cargouri cu LNG american și-au schimbat traseul către Asia, renunțând la destinațiile inițiale din Europa.

Întrebată dacă importatorii asiatici ar putea folosi Canalul Panama pentru transportul LNG, Espino de Marotta a spus că această posibilitate există și că o parte din acest trafic ar putea ajunge, într-adevăr, pe această rută.

„Dar trebuie să ne amintim și că, în acest moment, Rusia se află într-o situație tensionată cu Europa”, a spus ea, făcând referire la războiul din Ucraina. „Așa că este mai profitabil pentru Statele Unite să trimită gazul natural lichefiat de pe Coasta de Est a SUA către Europa.”

Totuși, pe măsură ce războiul se amplifică, iar traficul prin Strâmtoarea Ormuz rămâne restricționat, Espino de Marotta a spus că este convinsă că Canalul Panama este pregătit să preia o parte tot mai mare din fluxurile energetice globale.