Canalul Panama, noul front al confruntării SUA–China: Beijingul amenință cu “represalii” după ce a pierdut controlul porturilor

CK Hutchison din Hong Kong, deținută de miliardarul Sir Li Ka-Shing, a fost demisă din funcția de proprietar al porturilor. FOTO: Hepta

China a avertizat Panama că va plăti un „preț greu” pentru decizia sa de a forța un miliardar din Hong Kong să renunțe la controlul porturilor sale de pe canal, în urma amenințărilor din partea lui Donald Trump, potrivit Telegraph.

Oficialii chinezi de la biroul pentru afaceri din Hong Kong și Macao au declarat că decizia Curții Supreme din Panama de a anula un contract de operare a două porturi a fost „rușinoasă și patetică” și au avertizat asupra „prețurilor mari atât politice, cât și economice” pentru țară.

CK Hutchison din Hong Kong, deținută de miliardarul Sir Li Ka-Shing, a fost demisă din funcția de proprietar al porturilor la scurt timp după ce președintele SUA a amenințat că va prelua controlul asupra căii navigabile.

Demiterea a avut loc după ce judecătorii panamezi au revocat contractul companiei din Hong Kong pentru operarea porturilor Balboa și Cristóbal de la fiecare capăt al canalului, declarându-l „neconstituțional”.

Miercuri, CK Hutchison a anunțat începerea procedurilor de arbitraj împotriva Panama, escaladând și mai mult tensiunile.

Decizia Panama a venit după ce Trump a avertizat în repetate rânduri că SUA ar putea ocupa Canalul Panama, refuzând să excludă forța militară pentru a prelua controlul legăturii dintre oceanele Atlantic și Pacific.

Președintele SUA s-a plâns de taxele de „escrocherie” și de influența tot mai mare a Chinei asupra rutei comerciale, care permite trecerea a 270 de miliarde de dolari (197 de miliarde de lire sterline) din transportul maritim global să treacă prin apele sale în fiecare an.

SUA au plătit pentru construcția canalului în urmă cu mai bine de un secol, înainte de a-l preda către Panama în 1999.

Evenimentele, văzute ca o victorie pentru "Doctrina Donroe"

Decizia Panama de a se supune dorințelor SUA a fost văzută ca o victorie pentru „Doctrina Donroe” a Casei Albe, care urmărește să exercite influența Americii asupra vecinilor săi.

CK Hutchison a operat două porturi pe canal din 1997. Compania era deja în discuții pentru a-și vinde divizia de porturi într-un acord de 23 de miliarde de dolari către un consorțiu condus de gigantul de investiții Blackstone, în încercarea de a respinge criticile la adresa proprietății sale.

Cu toate acestea, această vânzare a înfuriat aparent Beijingul, presa de stat criticând planurile de vânzare drept „lipsite de coloană vertebrală”.

Oficialii chinezi au declarat: „Autoritățile din Panama ar trebui să recunoască situația și să își corecteze cursul.”

Într-o declarație adresată Bursei de Valori din Hong Kong, CK Hutchison a spus că „nu este deloc de acord cu decizia și acțiunile corespunzătoare din Panama”.

„Grupul continuă să se consulte cu consilierul său juridic și își rezervă toate drepturile, inclusiv recurgerea la proceduri legale naționale și internaționale suplimentare în această chestiune.”