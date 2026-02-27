Friedrich Merz îl imită pe Donald Trump la un miting CDU: "Ai zis 60%? Nu cred!”

Merz a folosit tonul ironic pentru a sublinia scepticismul lui Trump față de cifrele oficiale. Foto: Hepta

Cancelarul german Friedrich Merz a avut vineri un moment de umor la un miting al CDU în Volkmarsen, imitând stilul fostului președinte american Donald Trump, în timp ce aborda tema reducerii migrației în Germania.

În aplauzele a 2.200 de participanți, Merz a evidențiat politica de migrație mai dură a guvernului de coaliție CDU/CSU-SPD, care l-ar fi uimit chiar și pe președintele SUA.

Merz a susținut că imigrația ilegală a fost redusă cu 60%. Când a vorbit cu Trump despre acest lucru la telefon, Trump a spus: „Nu cred”. Merz a folosit tonul ironic pentru a sublinia scepticismul lui Trump față de cifrele oficiale. El a mai adăugat că va reveni luni cu grafice pentru a demonstra clar rezultatele politicilor guvernamentale.

Merz a relatat dialogul telefonic cu Trump: “I-am spus: Am redus numărul migranților cu 60%”. ‘Ce ai zis? 60%? Nu cred!’ Eu zic: Președinte, 60%, am redus cifrele. 'Nu-mi vine să cred'. Da. Voi fi din nou cu el luni și îi voi arăta din nou graficele”, a spus cancelarul Merz în discursul de la întâlnirea CDU.

Evenimentul a avut loc în pregătirea alegerilor locale din Hesse, iar cancelarul a profitat de ocazie pentru a-și întări mesajul electoral, insistând asupra consolidării prezenței CDU la nivel local, dar și asupra temelor de securitate, economie și migrație.

În discursul său, Merz a subliniat rolul central al administrației locale pentru democrație și stabilitatea politică în Germania. CDU se consideră în mod tradițional un partid adânc înrădăcinat în politica locală, a explicat el. Administrațiile locale sunt „locul de naștere al democrației”, a spus el, deoarece deciziile politice se iau acolo direct în dialog cu cetățenii. În acest context, Merz a cerut majorități stabile la nivel local și a lăudat cei aproximativ 10.000 de candidați CDU care au participat la alegerile locale din Hesse, potrivit hna.de.

Luni, cancelarul va călători la Washington, D.C., unde se va întâlni cu președintele SUA, Donald Trump, pentru a doua oară în mandatul său, pentru a discuta despre relațiile bilaterale, situația de securitate și probleme comerciale și de concurență.

WATCH: German Chancellor Merz does a very convincing Trump impression:



“What did you say? 60%? I don’t believe it!” pic.twitter.com/zgZq5NG9CO — Clash Report (@clashreport) February 27, 2026