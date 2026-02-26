Buzoianu anunță reorganizarea litoralului românesc: "Nu o să mai meargă să avem plaje de șezlonguri"

Diana Buzoianu a vorbit despre schimbările prevăzute pe litoralul românesc în următorii doi ani. Sursa colaj foto: Getty Images & Agerpres

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat miercuri seară, la Digi24, că litoralul românesc va fi reorganizat astfel încât plajele să fie mai aerisite, mai accesibile persoanelor cu dizabilități și cu mai puține șezlonguri înghesuite, pentru ca turiștii care vin cu propriul prosop să aibă suficient spațiu. La Năvodari, autoritățile au demarat o licitație transparentă pentru terenurile de pe plajă, stabilind clar ce tipuri de construcții sunt permise – de la beach-baruri la zone destinate activităților culturale și recreative. O procedură similară urmează să fie lansată și pentru Mamaia Nord. "Nu mai merge să avem plaje de șezlonguri", a subliniat aceasta.

Diana Buzoianu: Sunt 4.000 de construcții care sunt cel puțin suspecte a fi ilegale

Statisticile arată că în 2025, românii au preferat să cheltuie aproape 11 miliarde euro în turism în alte țări, evitând litoralul românesc. Întrebată despre starea plajelor noastre, despre faptul că sunt supraglomerate și afectate de construcții haotice, Diana Buzoianu a făcut următoarele afirmaţii:

"Foarte multe ilegalități au fost comise și când am început să ne uităm la această situație, toată lumea a început să se agite în stânga și în dreapta, mai ales oamenii de la nivel local, cu putere la nivel local, care evident că au beneficiat de acest statu-quo, în care toată lumea a întors ochii și nu au văzut când se ridicau clădirile ilegale pe plaje.

Avem și exemple de bune practici. Pe de o parte am identificat și problema, am ieșit cu raportul public care a arătat că sunt peste 4.000 de construcții ilegale în zona costieră".

Ministra de resort a menţionat în timpul declaraţiilor de la Digi24 că instanțele vor decide soarta oficială a acestor construcții.

"Sigur, instanța va decide la final oficial în acest sens, dar sunt 4.000 de construcții care sunt cel puțin suspecte a fi ilegale. O parte din aceste construcții deja au fost dărâmate. Avem exemplu de la Năvodari, unde zeci de construcții ilegale au fost deja dărâmate", a explicat Diana Buzoianu.

Ministra Mediului, despre măsurile pentru litoralul românesc

Diana Buzoianu a detaliat măsurile adoptate pentru a preveni haosul și pentru a asigura o dezvoltare în cadru legal.

"Acum, ca să arătăm că se poate și construi corect pe acest litoral, am lansat caietul de sarcini și achiziția pentru toate terenurile care vor veni din plajă pentru închirierea lor, și am făcut niște lucruri foarte interesante pentru prima dată în România. În primul rând, caietul de sarcini a fost dezbătut public, cu business, cu oameni care au venit să ne spună care ar trebui să fie criteriile care să fie luate în considerare, să nu mai fie totul făcut în spatele ușilor închise. Când am zis prima dată că vom face aceste dezbateri, s-au albit niște fețe. S-a lăsat o liniște", a mai spus ministra Mediului în cadrul interviului oferit seara trecută.

Ministra Mediului a explicat și diferența față de vechile proceduri: "În trecut, apărea caietul de sarcini, avea un criteriu sau două, care aveau 80% din pondere și dacă te încadrai la cele două criterii, gata, se termină bâlciul".

Schimbările prevăzute pe litoralul românesc în următorii doi ani

Întrebată ce schimbări concrete se vor observa pe litoral, Diana Buzoianu a oferit următoarele informaţii:

"Pe plaja de la Năvodari, unde am lansat deja această achiziție publică, se va vedea în felul următor: am lansat această achiziție spunând foarte clar pe ce terenuri se poate construi un beach bar, de exemplu, și care este dimensiunea.

Deci, acum nu mai poate să vină nimeni să spună: «Ah, am închiriat o plajă pentru 10 ani și nu știam că acolo nu se poate construi» sau «Credeam că se poate construi pe o suprafață de cinci ori mai mare». Că am avut și aceste cazuri cu beach-baruri care trebuiau să fie de 50 de metri și au ajuns la 800 de metri. Deci pe de o parte se va respecta mult mai restrictiv această lege".

Ministra Mediului a mai precizat că o premieră ar fi că au fost incluse criterii inclusiv pentru a accesibiliza litoralul românesc persoanelor cu dizabilități.

"Am trecut criterii inclusiv pe zona de accesibilizare pentru persoane cu dizabilități. Am crescut plaja de ofertanți, am introdus mult mai mulți actori din HoReCa, inclusiv operatori care să poată să desfășoare activități creative, culturale. Lucruri care până acum păreau un mit, care nu s-ar fi putut întâmpla niciodată pe plajele din România.

Eu cred că ține de noi să arătăm că inovația, apropo, am introdus inclusiv criterii de inovație – folosirea unor echipamente, unor instrumente digitale. Sper ca din această achiziție să reiasă măcar idei mai creative de cum ne uităm noi la plajă, ca să aducem acei oameni care astăzi aleg să plece pe plajă în altă parte", a mai explicat aceasta.

Când a fost întrebată dacă litoralul românescva fi mai aerisit, Diana Buzoianu a răspuns simplu: "Da, mult mai aerisită. În primul rând, da, mult mai aerisită".

Despre planurile pentru Mamaia Nord, ministra Mediului a dezvăluit: "Pe Năvodari, cel puțin. Urmează să fie lansate licitațiile și la Mamaia Nord și vom avea un caiet de sarcini similar. Nu văd de ce am modifica substanțial acest caiet".

Ulterior, Diana Buzoianu a mai adăugat: "Nu știu dacă neapărat așa, dar va fi mult mai evident că n-o să mai poată să câștige numai firme care vin și spun: «Vom pune șezlonguri ca sardinele». Vor trebui să mai vină și cu altceva, să mai gândească și niște alte activități care pot fi desfășurate acolo. Nu mai merge să avem plaje de șezlonguri, doar atâta și un om care vrea să vină pe plaje și să-și pună un prosop și să stea, să nu aibă loc unde să facă asta".