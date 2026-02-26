Litrul de benzină a depășit pragul de 8 lei și ar putea crește în continuare. Experții avertizează că urmează un nou val de scumpiri

Experții avertizează că urmează un nou val de scumpiri, după ce prețul carburanților a depășit 8 lei pe litru. Un litru de benzină costă astăzi, la mai multe stații de alimentare din țară, 8,04 lei, iar motorina a ajuns deja la 8,30 lei. Motivele sunt multiple: tensiunile geopolitice care afectează prețul petrolului la nivel internațional, vulnerabilități regionale și nu în ultimul rând nivelul de taxare din România. Mai bine de jumătate din prețul carburanților se duce la stat.

După o lungă perioadă în care s-a menținut sub pragul de 8 lei/litru, benzina urmează traseul scumpirilor pe care le-am văzut deja la motorină.

Experții spun că sunt cele mai semnificative scumpiri din 2022 până în prezent, iar motivele sunt multiple: tensiuni geopolitice, vulnerabilități regionale și fiscalitate crescută.

În ceea ce privește piața globală, tensiunile SUA-Iran, războiul din Ucraina și alte turbulențe geopolitice au făcut ca de la începutul anului prețul petrolului Brent să crească cu 18,7%. Experții avertizează că efectul acestei creșteri nu se vede deocamdată în totalitate la pompă.

În ceea ce priveşte vulnerabilităţile regionale, la finalul lunii ianuarie 2026 livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba către Ungaria și Slovacia au fost întrerupte, în urma unui incident pe teritoriul Ucrainei. România are capacități proprii de rafinare și stocuri interne suficiente, însă piața este regională, iar prețurile sunt interconectate.

Ultimul motiv al scumpirilor este fiscalitatea, adică taxele impuse de stat. În 2020, când benzina costa 5,27 lei/litru și motorina 5,76 lei/litru, la un plin de combustibil, 46% din sumă se ducea la stat.

Șase ani mai târziu, prețul la pompă a crescut cu aproximativ 2,5 lei/litru și mai bine de jumătate din acești bani se duc în vistieria statului. Scumpirile se datorează în proporție de 70% creșterii taxării, în timp ce doar 30% din prețul final reprezintă costurile efective ale combustibilului (transport, distribuție etc.).

Iată cum au evoluat prețurile la combustibil:

iulie 2025: Motorină 7,42 lei/litru și Benzină 7,09 lei/litru;

august 2025: Motorină 7,75 lei/litru și Benzină 7,39 lei/litru;

septembrie 2025: Motorină 7,79 lei/litru și Benzină 7,49 lei/litru;

octombrie 2025: Motorină 7,63 lei/litru și Benzină 7,46 lei/litru;

noiembrie 2025: Motorină 8 lei/litru și Benzină 7,59 lei/litru;

decembrie 2025: Motorină 7,79 lei/litru și Benzină 7,54 lei/litru;

ianuarie 2026: Motorină 7,88 lei/litru și Benzină 7,69 lei/litru;

februarie 2026: Motorină 8,3 lei/litru și Benzină 8,04 lei/litru;

Doar în luna februarie au existat șase scumpiri la pompă.

Există posibilitatea să existe un impact suplimentar şi din cauza faptului că una dintre cele mai mari rafinării din ţară intră în revizie programată.

România rămâne cu o singură rafinărie funcţională pentru 20 de zile. Ministerul Energiei susţine că piaţa este stabilă, însă rămâne de văzut dacă va exista un imapct real sau nu.

Cert este că scumpirea de la pompă se va vedea la raft, cu atât mai mult cu cât transportul mărfurilor se face în România majoritar pe cale rutieră.