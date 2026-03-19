România, în liga producătorilor de blindate: Cobra II va fi fabricat la Mediaş. Proiectul va aduce 400 de locuri de muncă

România intră tot mai puternic pe harta industriei de apărare. La Mediaș începe producția blindatelor moderne Cobra II, destinate Armatei Române. Totul a fost posibil printr-un parteneriat strategic, care a inclus transfer de tehnologie, între una dintre cele mai importante companii din industria auto și de apărare din Turcia și compania de profil cu tradiție din Mediaș. Tranzacția necesită aprobarea Consiliului Concurenței. Proiectul va aduce 400 de locuri de muncă, au transmis reprezentanţii Automecanica.

Oraşul Mediaş devine un hub militar: producţia de vehicule blindate aduce tehnologie modernă şi sute de locuri de muncă

Automecanica SA din Mediaș a trecut printr-o transformare impresionantă în ultimii ani – de la o platformă industrială aproape abandonată, cu doar 30 de angajați și datorii de milioane de euro, la un hub tehnologic modern și capabil să producă vehiculul tactic ușor Cobra II. Aceste transformări au făcut ca fabrica să ajungă pe punctul de a fi achiziționată de compania turcă Otokar. În următorii ani, aproape 800 de blindate Cobra II urmează să fie fabricate la Mediaș, ceea ce tranforma platforma industrială într-un punct cheie pentru producția militară.

"În vara lui 2022, când am preluat această platformă industrială, nu exista nicio comandă de perspectivă, nu mai erau decât 30 de angajați pe toată platforma industrială. Lucrul rezultat din pandemia anterioară și din faptul că cei care au produs anterior, americanii de la Oshkosh, părăsiseră această incintă încă din 2019. Pentru noi a însemnat un efort, în special, în sensul de a reclădi acea echipă minimă necesară pentru a reporni producția și de a moderniza capacitățile productive, însemnând să aducem echipamente noi, să instalăm echipamente noi și să pornim producția", a declarat Andrei Scobioală, acționar la Automecanica, pentru Antena 3 CNN.

Ulterior, oficialul a mai oferit următoarele detalii: "Dovada expertizei noastre o puteţi vedea chiar în spatele meu, unde puteţi observa un robot industrial – este inima acelui transfer de tehnologie. Aici, piesele debitate şi îndoite, echipamentele achiziţionate modern, specifice acestui proiect, sunt asamblate într-un tot întreg în cochilia vehiculului, care, de fapt, reprezintă cea mai importantă piesă a vehiculului".

Datorită acestor eforturi de modernizare și consolidare a echipei, conducerea companiei a reușit să transforme fabrica într-un partener strategic atractiv, pregătit pentru un joint venture de anvergură.

"Investiția în echipamente de ultimă generație și faptul că am reușit să creștem numărul de angajați până la 300 de persoane și să formăm continuu aceste persoane conform procedurilor și tehnologiilor moderne au dus către crearea unui grup modern și capabil să facă un JV împreună cu Otokar, un JV foarte echitabil și profitabil pentru România. Rolul Automecanicii a fost de partener tehnologic și loc de transfer al know-how-ului vehiculului Cobra II", a mai precizat Andrei Scobioală, acționar la Automecanica.

Marea miză a fost implicarea în proiectul ATBTU, unde compania a acționat ca subcontractor principal al Otokar. Proiectul va aduce 400 de angajări noi și producția a circa 800 de vehicule în următorii patru ani, în cadrul unui contract mai amplu de 1.059 de vehicule pentru Armata Română.

"Provocarea cea mai mare a fost ieșirea din starea de faliment, cu 27 de milioane de euro datorii, 30 de angajați și zero cifră de afaceri. A doua provocare a fost să aducem masa critică de personal instruit și să trecem de la prototip la producție de serie. Cireașa de pe tort a fost identificarea proiectului de succes cu Otokar, unde am reușit să demonstrăm eligibilitatea noastră și a companiei pentru clientul final, MAPN", a explicat Andrei Scobioală, acționar la Automecanica.

Grupul SKB, prin Automecanica Mediaș devine astfel un hub industrial de apărare, dar compania va păstra și producția civilă pe alte platforme, în special în Craiova și Popeci, concentrând Mediașul pe partea militară. Această separare de fluxuri este impusă de cerințele industriei de apărare.

"Mediașul are șanse să devină un hub foarte important. Am trecut de primul an, în care am însușit tehnologia și am validat-o împreună cu clientul final. Rezultatele nu sunt rapide, dar suntem determinați să transformăm acest prim an de producție într-o istorie de succes și de lungă durată", a mai spus Andrei Scobioală, acționar la Automecanica.

Parteneriatul dintre grupul SKB, prin Automecanica și Otokar creează premisele pentru ca Mediașul să devină un punct strategic european în producția de vehicule blindate, oferind în același timp oportunități economice și tehnologice pentru România.