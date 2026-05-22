Ryanair se pregătește pentru „scenariul Armaghedon” în plină criză de combustibil pentru avioane. Vor crește prețurile?

3 minute de citit Publicat la 23:34 22 Mai 2026 Modificat la 23:34 22 Mai 2026

Ryanair a făcut pregătiri pentru un „scenariu de tip Armaghedon”, pe fondul crizei de combustibil pentru avioane generată de conflictul din Orientul Mijlociu, a dezvăluit directorul financiar al companiei aeriene low-cost pentru CNBC. Mai mult, deși Ryanair nu se așteaptă să rămână fără combustibil în această vară, acest lucru nu înseamnă că prețurile biletelor nu vor fi majorate. „Nu am promis că nu vor exista creșteri de prețuri”, a spus Sorahan.

„Avem planuri pentru un fel de situație Armageddon? Desigur, avem, dar nu cred că se va ajunge acolo. În prezent, operăm un program complet în această vară și intenționăm să operăm un program complet și în sezonul de iarnă”, a declarat Neil Sorahan într-un interviu pentru CNBC.

Ryanair nu va anula zboruri

Acțiunile Ryanair au scăzut cu 2,7% la începutul ședinței de luni, după ce compania a raportat rezultatele anuale. Titlurile sunt în scădere cu 27,5% de la începutul anului.

Operatorul și-a asigurat 80% din combustibilul pentru vară la 668 dolari pe tonă metrică, invocând „incertitudinea economică” cauzată de conflictul din Orientul Mijlociu și de blocada continuă din Strâmtoarea Ormuz. Diferența de combustibil a înregistrat o creștere bruscă a prețului din cauza volatilității.

Sorahan a dat asigurări însă că Ryanair „nu se pregătește pentru anulări” de zboruri.

Totuși, directorul financiar al Ryanair a spus că nu ar fi surprins ca în iarnă unele companii aeriene europene să „ajungă în dificultate”, într-un scenariu similar cu cel al Spirit Airlines din SUA. Compania a intrat în colaps după ce criza combustibilului pentru avioane s-a adăugat problemelor sale deja existente, inclusiv datorii mari și creșterea costurilor.

„Suntem într-o piață a petrolului evident foarte volatilă în acest moment. Dacă ne întoarcem cu câteva luni în urmă, probabil existau îngrijorări legate de aprovizionarea cu petrol, dar devenim tot mai încrezători că nu vor exista probleme în această vară”, a spus Sorahan.

Anterior, directorul executiv al Ryanair, Michael O’Leary, a prognozat falimente ale altor companii aeriene dacă prețul combustibilului pentru avioane rămâne ridicat.

„Cred că vor exista falimente. Dacă prețul rămâne la 150 de dolari pe baril în iulie, august, septembrie, atunci veți vedea companii aeriene europene care vor da faliment, iar pe termen mediu asta ar fi probabil bun pentru afacerea Ryanair.”, a spus O’Leary.

Neil Sorahan a explicat, de asemenea, că Ryanair nu este „prea îngrijorată” de aprovizionarea cu combustibil pentru avioane, deoarece dependența Europei de Strâmtoarea Ormuz scade, iar furnizorii obțin petrol din SUA, Venezuela și Brazilia, printre altele.

„Totuși, cred că prețurile vor rămâne ridicate pentru o perioadă mai lungă, ceea ce pune Ryanair într-o poziție puternică, datorită strategiei noastre solide de acoperire a riscului pe combustibil”, a spus Sorahan.

„Nu am promis că nu vor exista creșteri de prețuri”

Ryanair a raportat o creștere de 40% a profitului net, până la aproape 2,3 miliarde de euro (2,7 miliarde dolari) în anul încheiat în martie, în timp ce traficul de pasageri a crescut cu 4%, la 208,4 milioane. În același timp, veniturile au scăzut cu 11%, la 15,54 miliarde de euro.

Deși compania estima inițial că tarifele de vară vor crește ușor, acum prognozează că acestea vor rămâne în mare parte stabile, rezultatul final depinzând de rezervările de ultim moment din perioadele de vârf.

„Cererea rămâne puternică, dar oamenii amână tot mai mult rezervările, așa că nu avem vizibilitatea pe care o avem în mod normal pentru perioada iulie–septembrie. Rezervările de ultim moment sunt solide, dar dacă oamenii lasă pe mai târziu, ar putea ajunge să plătească tarife mai mari”, a spus Sorahan.

Analiștii Citi au transmis că Ryanair a fost nevoită să reducă prețurile pentru a atrage clienți la începutul verii, dar acestea vor fi similare cu cele de anul trecut în trimestrul doi.

„Compania indică faptul că cererea de călătorii pentru vara 2026 este ‘solidă’, dar rezervările sunt mai apropiate de momentul plecării decât de obicei, iar prețurile au scăzut în ultimele săptămâni pe fondul incertitudinii economice legate de prețul combustibilului, inflație și temeri privind aprovizionarea cu combustibil”, au spus analiștii.

Deși Ryanair nu intenționează să introducă suprataxe pentru combustibil, Sorahan a declarat pentru CNBC că nu pot fi excluse creșteri de prețuri.

„Nu am promis că nu vor exista creșteri de prețuri. Ryanair operează o strategie activă de umplere a capacității, ceea ce înseamnă că stabilim prețurile astfel încât să umplem avioanele, iar consumatorii stabilesc în mare parte prețul final”, a spus el.

În contextul incertitudinii persistente privind criza combustibilului, mulți turiști din Europa iau în considerare călătoriile cu trenul în această vară sau zborurile pe distanțe scurte, iar Europa de Sud este așteptată să fie destinația preferată.