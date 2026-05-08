Ryanair se retrage din Salonic și reduce zborurile de la Atena. Compania mută avioanele în Albania, Italia și Suedia

Ryanair a anunțat că va înceta operațiunile la baza sa din Salonic pe durata sezonului de iarnă 2026, retrăgând trei aeronave care deserveau regiunea. Totodată, compania își va reduce și activitatea de pe Aeroportul din Atena, scrie Euronews.

Potrivit companiei, „pierderea catastrofală de conectivitate în extrasezon este rezultatul direct al tarifelor excesiv de necompetitive impuse de monopolul german Fraport Greece și de Aeroportul din Atena”.

Aceste schimbări vor duce la o reducere de 700.000 de locuri, adică aproximativ 45% mai puțin decât în iarna lui 2025, și la anularea a 12 rute.

Ryanair pune decizia pe seama tarifelor mari impuse atât de Fraport Greece, cât și de Aeroportul din Atena, argumentând că aeroporturile grecești au devenit necompetitive în extrasezon.

Compania susține că, deși guvernul grec a redus taxa de dezvoltare aeroportuară cu 75% din noiembrie 2024 – de la 12 la 3 euro per pasager –, această reducere nu a fost transferată călătorilor, ci a fost absorbită de operatorii aeroportuari.

De asemenea, Ryanair atrage atenția că tarifele Fraport Greece au crescut cu peste 66% față de nivelurile anterioare pandemiei, iar Aeroportul din Atena plănuiește noi majorări pentru sezonul de iarnă.

Drept urmare, compania a decis să mute o parte din operațiuni către țări pe care le consideră mai competitive: Albania, regiuni din Italia și Suedia.

Noul program de iarnă al Ryanair pentru 2026 prevede retragerea a trei aeronave din Salonic, reducerea capacității totale cu 700.000 de locuri și eliminarea a 12 rute: Salonic–Berlin, Salonic–Chania, Salonic–Frankfurt-Hahn, Salonic–Gothenburg, Salonic–Heraklion, Salonic–Niederrhein, Salonic–Poznań, Salonic–Stockholm, Salonic–Veneția–Treviso, Salonic–Zagreb, Atena–Milano–Bergamo și Chania–Paphos. Activitatea pe aeroporturile din Chania și Heraklion va fi suspendată pe durata iernii.

În paralel, Ryanair a prezentat guvernului grec un plan de dezvoltare care vizează creșterea traficului de pasageri la 12 milioane pe an în următorii cinci ani. Planul include alocarea a 10 aeronave suplimentare, o investiție de peste un miliard de dolari și deschiderea a 50 de rute noi.

Compania precizează însă că punerea în aplicare a acestui plan depinde de înghețarea tarifelor aeroportuare și de transferarea efectivă a reducerii taxei de dezvoltare către pasageri.

Jason McGuinness, directorul comercial al Ryanair, a declarat: „Ryanair regretă să anunțe închiderea bazei sale din Salonic și reducerile de la Atena pentru iarna 2026, care vor duce la pierderea a 700.000 de locuri și a 12 rute în toată Grecia, precum și la suspendarea operațiunilor de la Chania și Heraklion în extrasezon.”

„Aceste reduceri ale traficului aerian, care puteau fi evitate, sunt rezultatul direct al eșecului aeroporturilor de a transfera reducerea taxei de dezvoltare, în special la Salonic, unde monopolul Fraport Greece a majorat tarifele cu 66% din 2019. Retragerea a trei aeronave, a 500.000 de locuri – minus 60% față de iarna 2025 – și a 10 rute din Salonic va fi devastatoare pentru oraș și pentru regiune, având în vedere că Ryanair a asigurat 90% din capacitatea internațională low-cost a Salonicului iarna trecută.”

„Din păcate, nu vor mai exista tarife mici pentru cetățenii și vizitatorii din Salonic, iar turismul pe tot parcursul anului va avea de suferit. Aceste aeronave vor fi transferate în Albania, în regiuni din Italia și în Suedia, unde aeroporturile au transferat reducerile de taxe ale guvernelor, ceea ce înseamnă mai multă conectivitate, mai mult turism și mai multe locuri de muncă în aceste regiuni pe timpul iernii.”

Despre soluționarea problemei, McGuinness a adăugat: „Există o oportunitate pentru Grecia de a atrage o creștere semnificativă a traficului de pasageri pe tot parcursul anului. Însă această investiție nu se poate materializa decât dacă monopolul german Fraport Greece transferă integral reducerea de taxe acordată de guvernul grec din noiembrie 2024, permițând companiilor aeriene precum Ryanair să ofere conectivitatea necesară pentru a reduce sezonalitatea cronică a Greciei.”