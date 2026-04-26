După Frankfurt, Düsseldorf și Stuttgart, Ryanair închide și baza de la Berlin: „Guvernul german nu are nicio strategie”

Angajaților bazei li s-au oferit transferuri la alte centre europene ale companiei.

Ryanair va închide baza operațională de la Berlin și va reduce la jumătate programul de iarnă spre capitala germană, punând decizia pe seama exploziei taxelor de aviație din țară, scrie The Guardian.

Operatorul irlandez low-cost a anunțat că relocarea a șapte aeronave spre alte centre va duce la scăderea numărului de pasageri pe Berlin de la 4,5 milioane la 2,2 milioane pe an. Din octombrie, zborurile spre și dinspre oraș vor fi operate de avioane bazate la alte aeroporturi.

Angajaților bazei li s-au oferit transferuri la alte centre europene ale companiei.

„Aviația germană e în colaps. Guvernul recunoaște că e necompetitivă, dar nu există nicio strategie de reducere a taxelor de aviație sau a tarifelor aeroportuare ridicate – deși Ryanair a avertizat că Germania va pierde trafic, conectivitate, locuri de muncă și schimburi comerciale”, a declarat Eddie Wilson, directorul general al Ryanair DAC, principala entitate operațională a companie.

„Din 2019, Ryanair a fost nevoită să închidă bazele de la Frankfurt, Düsseldorf și Stuttgart (...), pe lângă oprirea tuturor zborurilor spre Dresda, Leipzig și Dortmund”, a mai spus compania, precizând că aceste închideri au dus la retragerea a 13 aeronave de pe respectivele baze.

Sindicatul german Verdi a criticat planurile Ryanair, numindu-le „o strategie corporativă pur orientată spre profit”. Dennis Dacke, șeful diviziei federale de aviație din cadrul Verdi, a spus că angajații companiei au fost tratați prea multă vreme ca „bunuri de unică folosință”, iar compania își bazează deciziile de localizare pe interese de profit pe termen scurt.

Anunțul retragerii vine într-un moment de turbulențe pentru întreaga industrie aeriană, confruntată cu explozia costurilor provocată de conflictul din Golf. Prețul kerosenului s-a mai mult decât dublat de la declanșarea conflictului, la sfârșitul lunii februarie.

Penalitățile aplicate companiilor aeriene care anulează zboruri spre Regatul Unit din cauza lipsei de kerosen au fost relaxate, iar șeful Ryanair, Michael O'Leary, a avertizat că ar putea fi nevoit să anuleze până la 10% din zborurile de la sfârșitul verii dacă transportul maritim nu revine la normal în curând.

Deși multe companii aeriene europene și-au acoperit riscul pe combustibil, blocând un preț de achiziție pe luni sau ani înainte, potențialul de perturbare viitoare a fost ilustrat săptămâna trecută de American Airlines, care a anunțat că scumpirea kerosenului îi va adăuga costuri de încă 4 miliarde de dolari (3,1 miliarde de lire) în acest an, eliminându-i complet profiturile prognozate.

Ecologiștii și susținătorii transportului feroviar au subliniat rapid oportunitatea pe care decizia Ryanair ar putea-o crea pentru industria feroviară.

„Retragerea Ryanair de pe aeroportul Berlin ar trebui să însemne o șansă ca mai mulți pasageri să aleagă trenul spre Berlin”, a declarat Jon Worth, analist de politici feroviare europene.

Berlinul are legături directe cu trenul spre Amsterdam, Varșovia, Praga, Viena, Berna, Stockholm și Paris. În această vară se lansează o nouă cursă de zi spre Copenhaga. Cu o singură schimbare de tren, Bruxelles, Bratislava, Budapesta, Ljubljana și Zagreb sunt la îndemâna celor care pleacă din capitala Germaniei.

Worth a spus că fiabilitatea căii ferate mai are de lucru și că trenurile sunt adesea mai scumpe decât avioanele, „dar există aici o oportunitate pentru industria feroviară, dacă e pregătită să o fructifice”.

Aeroportul Berlin a fost contactat pentru un comentariu.