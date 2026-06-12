41 de români din Belfast au cerut până acum ajutorul MAE. Două familii au fost mutate de urgență în locuințe de siguranță

Violențe anti-imigranți au izbucnit în Belfast, Irlanda de Nord, 9 iunie 2026. Sursa foto: Hepta

Două dintre familiile de români afectate de protestele violente din Belfast au fost mutate în locuințe de siguranță, a transmis vineri Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit comunicatului MAE, în total 41 de cetățeni români au cerut ajutor, după izbucnirea revoltelor în urma cărora au fost incendiate case și mașini. Joi, sute de bărbați mascați au fost surprinși pe străzile din Belfast, mergând din ușă în ușă în căutarea imigranților, pe care încercau să-i alunge din locuințe.

„În continuarea informațiilor referitoare la protestele violente din Irlanda de Nord, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord și al Consulatului General al României la Edinburgh, continuă să întreprindă demersuri în vederea identificării și sprijinirii cetățenilor români afectați”, transmiste Ministerul.

De la declanșarea crizei și până în prezent, MAE, prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare menționate, a gestionat un număr de 11 solicitări de asistență consulară, care au vizat un număr total de 41 de cetățeni români, dintre care 17 minori, și un cetățean al Uniunii Europene, membru de familie al unui cetățean român.

În cadrul demersurilor de sprijin consular, secția consulară a Ambasadei României la Dublin a eliberat, până la acest moment, 15 titluri de călătorie în vederea revenirii în România, majoritatea acestor documente fiind eliberate pentru cetățeni români minori.

De asemenea, consulul general al României la Edinburgh, Andreea Berechet, s-a deplasat joi, 11 iunie 2026 la Belfast. Împreună cu consulul onorific al României în County Down, Mălina Vîrtejanu, s-a întâlnit cu două dintre familiile de cetățeni români afectate de protestele violente din Belfast. Cele două familii se află în locuințele puse la dispoziție de autorități și au beneficiat sau urmau să beneficieze de susținere pentru recuperarea de bunuri/documente de călătorie din locuințele vandalizate, respectiv de asigurarea transportului către aeroport.

Consulul general a participat, totodată, la întâlnirea organizată de Poliția din Irlanda de Nord cu organizațiile comunitare, la care au participat și reprezentanți ai Guvernului nord-irlandez, Ministerului de Justiție, Autorității pentru Educație şi Autorității pentru Locuințe. Autoritățile locale au precizat că, în vederea dezescaladării situației, forțele de poliție au fost deja suplimentate cu efective din alte regiuni.

În dialogul cu autoritățile locale, consulul general a evidențiat temerile cetățenilor români cu privire la siguranța personală și a bunurilor și a subliniat necesitatea asigurării unui climat de securitate în zonă, inclusiv în contextul în care în mediul online au circulat liste cu adrese la care locuiesc cetățeni străini, inclusiv din zone cu comunități românești.

MAE continuă să urmărească cu atenție evoluțiile din Irlanda de Nord, iar misiunile diplomatice și oficiile consulare implicate sunt pregătite să acorde asistență consulară, conform competențelor.

MAE recomandă cetățenilor români aflați în Irlanda de Nord să urmeze indicațiile poliției locale și să evite deplasările în zonele în care au loc demonstrații. Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al Consulatului General al României la Edinburgh: +44 (0) 7951 858 445, precum și telefonul de urgență al Ambasadei României la Dublin: +353 864 684 351.