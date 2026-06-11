Românii din Belfast au cerut ajutorul MAE. Protestatarii violenți le-au vandalizat locuințele, unii vor să se întoarcă în România

Distrugeri în Belfast, după protestele violente. Foto: Profimedia Images

Protestele violente din Belfast, Irlanda de Nord, afectează comunitatea de români din zonă, au transmis oficialii Ministerului Afacerilor Externe, care se află în legătură directă cu cu aceste familie. 20 de cetățeni români au cerut până acum asistență consulară, după ce izbucnit revoltele violente în urma cărora au fost incendiate case și mașini. Joi, sute de bărbați mascați au fost surprinși pe străzile din Belfast, mergând din ușă în ușă în căutarea imigranților, pe care încercau să-i alunge din locuințe.

Potrivit MAE, din cei 20 de cetățeni, șapte au cerut titluri de călătorie: pașaport temporar sau simplu. În total, sunt 4 familii, un grup de trei rude și un cuplu. În Iralnda de Nord trăiesc 20.000 de români.

Proteste violente, poliția a folosit tunuri de apă

Marți seară, bărbați mascați au incendiat case, vehicule și un autobuz urban în Belfast, vandalizând mai multe cartiere din oraș după ce un videoclip care surprinde un presupus atac cu cuțitul comis de un solicitant de azil sudanez a devenit viral, declanșând cele mai recente violențe anti-imigrație care au zguduit Regatul Unit.

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Ignorând apelurile la calm din partea politicienilor și a clerului, protestatarii au făcut ravagii în cartierele cu populație mare de imigranți din Belfast, capitala Irlandei de Nord, în unele cazuri mergând din ușă în ușă și determinând unele familii să fugă sub protecția poliției.

Bărbați cu cagule și glugi au strigat „străinii afară”, au declarat martorii. O familie cu copii a trebuit să fie escortată dintr-o casă în flăcări, potrivit BBC, iar o familie de refugiați ucraineni a fugit pe ușa din spate în timp ce ușa din față ardea.

Atacatorii au incendiat mașini într-un cartier din estul Belfastului, oprindu-se într-un caz după ce un vecin le-a spus că vehiculul era deținut de „localnici”. Un membru al Parlamentului din zona Belfast a descris acțiunile drept un „pogrom bazat pe rasă”.

Revoltele s-au extins din Belfast în orașe din Irlanda de Nord și au ajuns în Scoția și Anglia până la căderea nopții. O prezență puternică a poliției a rămas miercuri dimineață, în timp ce oficialii se pregăteau pentru continuarea tulburărilor. Oficialii au declarat că aproximativ 200 de ofițeri de rezervă din alte părți ale Regatului Unit urmau să sosească joi.

Poliţia a folosit tunuri cu apă împotriva unui grup de aproximativ 200 de persoane.

Casele a trei familii de români au fost distruse

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului General al României la Edinburgh, spune că locuințele a trei familii de români au fost vandalizate în timpul violențelor din Belfast. Acum, oamenii spun că vor să se întoarcă în România cât mai repede.

MAE monitorizează situația cetățenilor români afectați de incidentele violente produse recent în Belfast, Irlanda de Nord, și desfășoară demersuri pentru identificarea eventualelor persoane afectate și acordarea asistenței consulare necesare.

Potrivit informațiilor transmise de MAE, reprezentanții oficiului consular se află în contact cu trei familii de cetățeni români ale căror locuințe au fost vandalizate în urma evenimentelor petrecute în noaptea de 9 iunie. Autoritățile române precizează că persoanele afectate sunt în prezent în siguranță și și-au exprimat intenția de a reveni în România în cel mai scurt timp.