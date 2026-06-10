Violențele au reizbucnit în Belfast, împotriva imigranților. Protestatarii se luptă cu poliția. Tunurile cu apă sunt scoase pe străzi

Haos pe străzile din Belfast, la protestele anti-imigraţie. Sursa foto: Profimedia

Mai multe proteste violente au izbucnit în Belfast, după ce un bărbat a fost acuzat de tentativă de omor, în urma unui atac cu cuțitul comis în oraș. Poliția a scos tunurile cu apă, în timp ce grupuri de oameni aruncă proiectile asupra ofițerilor, notează Sky News. Manifestanţii au incendiat o cisternă.

Poliţia a folosit tunuri cu apă împotriva unui grup de aproximativ 200 de persoane la un sens giratoriu, la 10 minute nord de centrul orașului Belfast. Sursa amintită susţine că manifestanţii au aprins focul, ceea ce a determinat reacţia forţelor de ordine.

"Au aruncat cu cărămizi și pietre în liniile poliției, iar tunurile cu apă au fost desfășurate. Le-au folosit pentru a împinge mulțimea înapoi, pentru a încerca să limiteze incendiile care au fost declanșate pe acest drum.

Miercuri seară, protestatarii au aruncat din nou cu proiectile asupra poliției în apropiere de Belfast. Mai multe vehicule de poliție au avansat pe măsură ce mulțimea se retrage.

Poliția a folosit tunuri cu apă împotriva protestatarilor, care se află la aproximativ 10 minute nord de centrul orașului.

Mai mulți protestatari îmbrăcați în negru au fost văzuți aruncând proiectile asupra polițiștilor în echipament antirevoltă. În spatele ofițerilor se află un rând de vehicule de poliție. O cisternă arde în apropiere, în timp ce serviciile de urgență încearcă să stingă incendiul.

?BREAKING: Police are now using WATER CANNONS against protesters in Belfast



Footage shows a group of protesters using a wheelie bin as cover against the water cannons as widespread unrest continues to break out across the country. pic.twitter.com/zIRnxQHoaC — BRITAIN IS BROKEN ?? (@BROKENBRITAIN0) June 10, 2026

Proteste violente anti-imigrație după un atac cu cuțitul la Belfast

Protestele împotriva imigrației au degenerat, marți seară, în violențe în Irlanda de Nord, după ce Elon Musk, Tommy Robinson și alți agitatori de extremă dreapta au chemat oamenii în stradă ca reacție la un atac cu cuțitul comis de un solicitant de azil din Sudan.

Mașini, autobuze și locuințe au fost incendiate în Belfast, magazine au fost jefuite, iar comunitățile de imigranți s-au ascuns în case, de teamă să nu devină ținte.

Casele a trei familii de români au fost distruse

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului General al României la Edinburgh, spune că locuințele a trei familii de români au fost vandalizate în timpul violențelor din Belfast. Acum, oamenii spun că vor să se întoarcă acasă cât mai repede.

MAE monitorizează situația cetățenilor români afectați de incidentele violente produse recent în Belfast, Irlanda de Nord, și desfășoară demersuri pentru identificarea eventualelor persoane afectate și acordarea asistenței consulare necesare.

Potrivit informațiilor transmise de MAE, reprezentanții oficiului consular se află în contact cu trei familii de cetățeni români ale căror locuințe au fost vandalizate în urma evenimentelor petrecute în noaptea de 9 iunie. Autoritățile române precizează că persoanele afectate sunt în prezent în siguranță și și-au exprimat intenția de a reveni în România în cel mai scurt timp.