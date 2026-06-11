Vânătoare de imigranți în Belfast: Sute de bărbați mascați au mers din ușă în ușă. O asistentă a fost urmărită până într-un spital

Violențe anti-imigranți au izbucnit în Belfast, Irlanda de Nord, 9 iunie 2026. Sursa foto: Hepta

Sute de bărbați mascați au fost surprinși pe străzile din Belfast, mergând din ușă în ușă în căutarea imigranților, pe care încercau să-i alunge din locuințe.

Marți seară, bărbați mascați au incendiat case, vehicule și un autobuz urban în Belfast, vandalizând mai multe cartiere din oraș după ce un videoclip care surprinde un presupus atac cu cuțitul comis de un solicitant de azil sudanez a devenit viral, declanșând cele mai recente violențe anti-imigrație care au zguduit Regatul Unit, potrivit The Washington Post.

Ignorând apelurile la calm din partea politicienilor și a clerului, protestatarii au făcut ravagii în cartierele cu populație mare de imigranți din Belfast, capitala Irlandei de Nord, în unele cazuri mergând din ușă în ușă și determinând unele familii să fugă sub protecția poliției.

Bărbați cu cagule și glugi au strigat „străinii afară”, au declarat martorii. O familie cu copii a trebuit să fie escortată dintr-o casă în flăcări, potrivit BBC, iar o familie de refugiați ucraineni a fugit pe ușa din spate în timp ce ușa din față ardea.

Atacatorii au incendiat mașini într-un cartier din estul Belfastului, oprindu-se într-un caz după ce un vecin le-a spus că vehiculul era deținut de „localnici”. Un membru al Parlamentului din zona Belfast a descris acțiunile drept un „pogrom bazat pe rasă”.

Asistentă medicală, ținta atacurilor

O asistentă medicală „de altă culoare a pielii” a fost urmărită de patru bărbați mascați până la Spitalul Ulster, a declarat un lider sindical. Incidentul are loc după a doua noapte consecutivă de violențe în Belfast, unde poliția a desfășurat inclusiv câini de intervenție, potrivit belfasttelegraph.

În Portadown, un participant la proteste și-a dat foc accidental în timp ce încerca să arunce un cocktail Molotov.

Poliția a folosit, de asemenea, un tun cu apă împotriva protestatarilor din Newtownabbey, după ce forțele de ordine au fost atacate cu cărămizi.

Manifestanții, îmbrăcați în negru și cu fețele acoperite, s-au adunat pe Antrim Road, în apropierea sensului giratoriu Sandyknowes. Aceștia au fost surprinși smulgând cărămizi din proprietăți și spărgând pavele cu baroase pentru a obține proiectile pe care să le arunce asupra poliției antirevoltă.

Tunul cu apă a fost folosit după ce polițiștii au împiedicat grupul să ajungă la hotelul Chimney Corner. În aceeași zonă, un camion al Departamentului pentru Infrastructură (DfI) a fost incendiat.

Au fost raportate incidente și în alte zone din Irlanda de Nord. Un protest anti-imigrație anunțat pentru miercuri seară în fața Primăriei din Belfast nu a mai avut loc, după ce la manifestație s-au prezentat doar trei persoane.

Tot miercuri, un bărbat sudanez în vârstă de 30 de ani a comparut în instanță, fiind acuzat de tentativă de omor în legătură cu atacul cu cuțitul comis luni în nordul Belfastului.

Revoltele s-au extins

Revoltele s-au extins din Belfast în orașe din Irlanda de Nord și au ajuns în Scoția și Anglia până la căderea nopții. O prezență puternică a poliției a rămas miercuri dimineață, în timp ce oficialii se pregăteau pentru continuarea tulburărilor. Oficialii au declarat că aproximativ 200 de ofițeri de rezervă din alte părți ale Regatului Unit urmau să sosească joi.

Agenția de transport în comun a suspendat serviciile în anumite părți din Belfast, după ce protestatarii au împins coșuri de gunoi în flăcări într-un autobuz public. Serviciul de Poliție din Irlanda de Nord a declarat că a primit 13 rapoarte privind daune materiale și cel puțin cinci privind incendieri, unele dintre acestea fiind tratate drept infracțiuni motivate de ură.

Tulburările au fost cele mai grave care au afectat Regatul Unit în aproape un an și au pus o nouă presiune asupra unui guvern deja afectat de o dispută națională continuă privind rasa, imigrația și conduita poliției, care s-a acumulat încă de vara trecută.