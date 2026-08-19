O familie de români și-a pierdut cazarea din Berlin după o vacanță de 10 zile în România: „Să stea acolo permanent”

O familie de români și-a pierdut cazarea din Berlin după o vacanță de 10 zile în România. Foto: Getty Images

O familie de români care locuia într-un adăpost de urgență din Berlin nu a mai fost primită în centru după ce a plecat zece zile în vacanță în România. Părinții au contestat decizia în instanță, însă judecătorii au respins cererea și au considerat că familia ar fi putut evita situația în care a ajuns, scie Bild.

Este vorba despre doi părinți și cei doi copii ai lor, aproape majori, care beneficiau de cazare într-un centru de urgență din Berlin. Potrivit presei germane, familia avusese anterior mai multe probleme cu regulamentul centrului: părinții ar fi consumat alcool și ar fi fumat în cameră și ar fi primit persoane din exterior, motiv pentru care fuseseră avertizați.

La jumătatea lunii iulie, cei patru au anunțat că pleacă în vacanță în România. Fuseseră informați că, dacă lipsesc o perioadă mai lungă, nu au garanția că vor primi din nou un loc în centrul de cazare.

După zece zile, familia s-a întors la Berlin și a cerut să fie cazată din nou.

Hannes Rehfeldt, responsabilul CDU pentru probleme sociale din districtul Neukölln, a refuzat solicitarea.

„Cine își petrece vacanța în țara de origine poate și să locuiască permanent acolo și nu trebuie să primească în Germania prestații sociale și cazare plătită”, a declarat acesta.

Familia de români a mers în instanță

Părinții au contestat decizia și au depus o cerere de urgență la Tribunalul Administrativ din Berlin, solicitând să fie primiți din nou, cel puțin temporar, în adăpostul din cartierul Friedrichshain.

Instanța le-a respins însă cererea. Judecătoarea a apreciat că nu este îndeplinită condiția ca situația de lipsă a unei locuințe să fi apărut independent de voința familiei. Cu alte cuvinte, în opinia instanței, cei patru ar fi avut posibilitatea să evite această situație.

Cazarea costa aproximativ 5.400 de euro pe lună

Familia beneficia și de alte forme de sprijin social în Germania. Fiind cetățeni ai Uniunii Europene, părinții pot locui și munci în Germania, iar atunci când veniturile obținute din muncă nu sunt suficiente pot primi ajutoare suplimentare.

Potrivit informațiilor publicate în Germania, centrul pentru ocuparea forței de muncă stabilise pentru familie un necesar lunar de aproximativ 1.700 de euro. După scăderea alocațiilor pentru copii, familia primea aproximativ 1.012 euro pe lună.

Separat, statul suporta și costurile cazării. Acestea erau de aproximativ 45 de euro pe zi pentru fiecare membru al familiei, adică în jur de 5.400 de euro pe lună pentru cei patru.