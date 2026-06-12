Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Rusia. Anunțul MAE

<1 minut de citit Publicat la 20:44 12 Iun 2026 Modificat la 20:44 12 Iun 2026

Podul Prieteniei între orașul din Estonia, Narva, și orașul din Rusia, Ivangorod. Foto: Profimedia Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Rusia. Cei care se vor să călătorească în Federaţia Rusă dinspre Republica Estonia prin punctul de trecere a frontierei Narva-Ivangorod sunt informați că autorităţile estoniene au anunţat reducerea programului de funcţionare, relatează Agerpres.

Începând cu data de 15 iunie, punctul de trecere a frontierei Narva-Ivangorod va fi deschis în intervalul orar 07:00-19:00 doar pentru circulaţia pietonală.



Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie următoarele linii telefonice de urgenţă:

Ambasada României în Federaţia Rusă: +7 916 017 9882;

Consulatul General al României la Sankt Petersburg: +7 931 299 1234;

MAE recomandă, de asemenea, consultarea paginilor oficiale de internet:

Cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.