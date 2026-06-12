Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Rusia. Anunțul MAE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Rusia. Cei care se vor să călătorească în Federaţia Rusă dinspre Republica Estonia prin punctul de trecere a frontierei Narva-Ivangorod sunt informați că autorităţile estoniene au anunţat reducerea programului de funcţionare, relatează Agerpres.
Începând cu data de 15 iunie, punctul de trecere a frontierei Narva-Ivangorod va fi deschis în intervalul orar 07:00-19:00 doar pentru circulaţia pietonală.
Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie următoarele linii telefonice de urgenţă:
- Ambasada României în Federaţia Rusă: +7 916 017 9882;
- Consulatul General al României la Sankt Petersburg: +7 931 299 1234;
MAE recomandă, de asemenea, consultarea paginilor oficiale de internet:
- moscova.mae.ro;
- sanktpetersburg.mae.ro;
- www.mae.ro;
Cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.