Călin Georgescu e campion la amenzi după campania sa cu „zero lei”. Pentru ce a fost sancționat. Șeful AEP: A plătit doar 32.500 de lei

Călin Georgescu. Foto: Hepta

Călin Georgescu este campion la sancţiuni după alegerile din ultimii doi ani. Autoritatea Electorală Permanentă anunţă că fostul candidat a primit cele mai multe amenzi în urma controalelor desfăşurate după campaniile electorale.

Nici partidele nu au scăpat de verificări. AEP a confiscat peste 26 de milioane de lei, iar printre formaţiunile vizate se află şi AUR.

Adrian Țuțuianu, președintele AEP: În general, au fost aplicate sancțiuni fie pentru folosirea subvențiilor în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, fie pentru lipsa autentificării notariale a contractelor de împrumut, nerespectarea obligațiilor de a organizare a contabilității, nepublicarea în Monitorul Oficial a unor informații prevăzute de legea finanțării partidelor politice, respectarea obligației de a comunica AEP persoanele care reprezintă partidul politic și datele de identificare a acestuia, depășirea limitei de 200 de salarii de bază minime brute pe țară primite de un partid politic de la o persoană fizică într-un an.

Nu i-am luat acești bani, pentru că procedura legală permite tuturor celor care au fost sancționați să conteste măsurile.

Domnul Calin Georgescu a fost sancționat de către Autoritatea Electorală Permanentă cu o sumă de 240.000 de lei cred pentru încălcarea unor reguli privind campania electorală, a achitat 32.500 lei.

Cristela Georgescu a plătit o parte din amenda soțului său

Călin Georgescu a achitat peste 30.000 de lei din amenda de 200.000 de lei primită de la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), însă plata nu a fost înregistrată pe numele său. Fostul candidat la prezidențiale nu are venituri declarate de doi ani. Potrivit documentelor obținute de Antena 3 CNN, plata a fost făcută de soția sa, Cristela Georgescu. Totuși, în ultima declarație de avere publicată de Georgescu, firma soției sale avea venituri lunare de circa 2.000 de lei.

Plata a fost înregistrată la data de 08.04.2025 și a fost făcută de Cristela Georgescu, soția fostului candidat la prezidențiale. Din totalul de 200.000 de lei, aceasta a plătit 32.500 de lei.

Ce amenzi a primit Călin Georgescu

Potrivit documentului difuzat în cadrul emisiunii „Decisiv”, Călin Georgescu a declarat cheltuieli electorale de 591,86 de lei pentru campania sa pentru alegerile prezidențiale din 2024.

Însă, AEP a descoperit mai multe nereguli privind finanțarea campaniei sale și l-a amendat pentru încălcarea a 8 articole din legea finanțării campaniei electorale. Astfel, el a fost amendat cu:

50.000 de lei pentru cheltuieli care au fost achitate din alte surse de finanțare decât cele prevăzute de lege;

25.000 de lei pentru utlizarea de materiale de propagandă electorală a căror sursă de finanțare este necunoscută;

25.000 de lei pentru nerespectarea termenului de 30 de zile pentru transmiterea declarației cuprinzând informații privind descrierea materialelor de propagandă online, producția perioada și spațul de difuzare al acestora;

50.000 de lei pentru neconcordanțe între sumele înscrise în raportul de detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale precum și declarația privind cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei depuse de mandatarul financiar la AEP cu cele din documentele justificative;

50.000 de lei pentru nerespectarea termenului de 15 zile de transmitere a clarificărilor și informațiilor solicitate;