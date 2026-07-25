Oana Ţoiu, despre drona doborâtă lângă Sfântu Gheorghe: "Două incursiuni nu sunt o întâmplare, ci reprezintă un tipar"

Ministrul de Externe, despre drona suspectă doborâtă lângă Sfântu Gheorghe: "Două incursiuni nu sunt o întâmplare, ci reprezintă un tipar". Sursa colaj foto: Facebook/Oana Ţoiu & Antena 3 CNN

Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a transmis sâmbătă, după ce a fost doborâtă a doua dronă pe teritoriul României, că incursiunile, înregistrate în ultimele 48 de ore, "nu sunt o întâmplare, ci reprezintă un tipar". Momentan, nu se cunoaşte provenianţa aparatului de zbor neutralizat azi, la aproape 10 kilometri distanţă de localitatea Sfântu Gheorghe, însă, cel de ieri aparţine Rusiei şi este de tip Shahed "Geran-2". Ministrul interimar al afacerilor externe a declarat într-un interviu oferit pentru Fox News că suveranitatea şi graniţele României nu sunt negociabile, iar armata, poliţia aeriană NATO vor continua să monitorizeze frontiera terestră, Dunărea şi Marea Neagră, deoarece armata noastră identifică frecvent riscuri.

"Pentru a doua oară în două zile, un pilot român de F-16 a doborât o dronă care a încălcat spațiul nostru aerian național. În această dimineață, drona a fost interceptată și distrusă în zona Deltei Dunării, la aproximativ 10 km vest de Sfântu Gheorghe"a scris Oana Țoiu într-un mesaj pe X, postat sâmbătă, 25 iulie 2026.

"Acum știm mai multe și despre interceptarea de vineri: Parchetul General a confirmat că drona doborâtă în apropiere de Padina era de tip Shahed, același tip pe care Rusia îl lansează, noapte de noapte, asupra Ucrainei. Două incursiuni în 48 de ore nu sunt o întâmplare, ci reprezintă un tipar, iar răspunsul nostru la acest tipar este consecvența: detectarea, interceptarea, protecția cetățenilor noștri și transparență deplină față de aliații noștri", a mai transmis şefa diplomației române în postarea făcută pe cunoscuta reţea socială.

For the second time in two days, a Romanian F-16 pilot shot down a drone that violated our national airspace.



This morning the drone was intercepted and destroyed in the Danube Delta area, about 10 km west of Sfântu Gheorghe.



We now also know more about Friday's interception,… pic.twitter.com/v1YGDidugT — Toiu Oana (@oana_toiu) July 25, 2026

Oana Ţoiu: Armata, poliţia aeriană NATO vor continua să monitorizeze frontiera terestră, Dunărea şi Marea Neagră

"Zona de impact şi resturile dronei sunt analizate în prezent, dar modelul este în concordanţă cu zborurile anterioare confirmate ale dronelor ruseşti în timpul numeroaselor atacuri ilegale împotriva infrastructurii civile ucrainene de la graniţa cu România. NATO funcţionează şi plănuim să fim şi mai puternici prin deciziile privind apărarea aeriană şi alocarea bugetară luate în urma summiturilor de la Haga şi Ankara", a precizat Oana Ţoiu pentru Fox News.

Potrivit acesteia, calea către o securitate sporită este calea către pace la frontiera României. "Ne vom apăra cetăţenii şi vom continua să investim în protejarea teritoriului românesc şi al aliaţilor.

"Granițele și suveranitatea noastră nu sunt negociabile, iar armata noastră, poliția aeriană NATO vor continua să monitorizeze frontiera terestră, Dunărea și Marea Neagră, deoarece armata noastră identifică frecvent riscuri. Zona de impact și resturile dronei sunt analizate în prezent, dar modelul este în concordanță cu zborurile anterioare confirmate ale dronelor rusești în timpul numeroaselor atacuri ilegale împotriva infrastructurii civile ucrainene de la granița cu România.

NATO funcționează și plănuim să fim și mai puternici prin deciziile privind apărarea aeriană și alocarea bugetară luate în urma summitelor de la Haga și Ankara. Calea către o securitate sporită este calea către pace la frontiera României. Ne vom apăra cetățenii și vom continua să investim în protejarea teritoriului românesc și al aliaților", a conchis şefa diplomației române.