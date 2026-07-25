Surse: Noi informații din ancheta ANI deschisă împotriva ministrului Radu Miruță. Ce a răspuns biroul experților tehnici din Gorj

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării. Foto: Agerpres

Ministrul Apărării, Radu Miruță, este anchetat de Agenția Națională de Integritate pentru incompatibilitate după investigațiile Antena 3 CNN. Dezvăluirea a fost făcută, aseară, la emisiunea ”Exces de putere”.

Vă reamintim că investigațiile au scos la iveală faptul că timp de mai mulți ani, deputatul Radu Miruță ar fi mințit instanțele și Ministerul Justiției și ar fi încălcat legea în mod repetat, fiind în incompatibilitate ca parlamentar și expert tehnic judiciar. Iată rezumatul desfășurării evenimentelor:

19.01.2021

Radu Miruță își suspendă activitatea PFA-ului prin care face expertize tehnico- judiciare pentru a nu fi incompatibil cu statutul de deputat care interzice activitățile de comerț ca persoană fizică.

14.10.2021

Radu Miruță refuză solicitarea Judecătoriei Mizil de a efectua o expertiză pe motiv că este nu mai are activ PFA-ul și, de facto, nu mai poate îndeplini sarcinile primite.

22.01.2023

Radu Miruță depune expertiza în dosarul 13045 al Judecătoriei Pitești. Este în incompatibilitate pentru că prin plata onorariului și prin trimiterea expertizei se realizează un act de comerț. Mai grav, actul de comerț este ilegal pentru că activitatea PFA-ului este suspendată.

01.03.2023

Radu Miruță se retrage ca expert tehnic judiciar dintr-un dosar al DIICOT judecat de Tribunalul Oradea după ce ține blocată cauza timp de șase luni, fără motive întemeiate și fără a proceda ca în cazul de la Judecătoria Mizil. Asta deși instanța l-a avertizat că există risc de prescriere a faptelor. Inculpatul a fost achitat, ulterior, prin prescrierea faptelor, la 1 aprilie 2024.

10.04.2023

Expertul tehnic judiciar Radu Miruță declară în fals, în adresa transmisă Ministerului Justiției prin care cere să fie suspendat, afirmând că în toate dosarele în care a fost desemnat a trimis notificări că este în imposibilitate de a realiza lucrările. A doua zi este scos din tabloul experților.

10.01.2024

PFA-ul lui Radu Miruță redevine activ și este radiat de abia în ultima zi a anului. În toată această perioadă, actualul ministru al Apărării este în incompatibilitate, fiind în paralel deputat și persoană fizică autorizată.

Radu Miruță a susținut, inițial, că nu a făcut nicio expertiză judiciară cât a fost parlamentar, iar când i-am prezentat probele a susținut că totul este legal.

„Dacă dumneavoastră ați identificat un dosar în care aș fi depus un raport de expertiză, nu este nimic absolut ilegal și incompatibil în situația asta. Nici să iei bani în urma efectuării expertizei în același timp cât ești parlamentar nu este nici asta ilegal. Săpați într-un lac gol să știți”, declara Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale în interviul pentru ”Exces de putere” din 3 aprilie.

Când au apărut noi elemente, Miruță a refuzat să mai răspundă la întrebări. Nu și instituțiile statului.

Surse oficiale au confirmat pentru Antena 3 CNN faptul că dezvăluirile făcute la ”Exces de putere” au intrat în atenția ANI. Inspectorii de integritate au trimis, după publicarea investigațiilor, adrese către Biroul experților tehnici judiciari de pe lângă Tribunalul Gorj, unde Miruță era înregistrat ca specialist IT și către toate instanțele unde au fost dosare în care deputatul a fost desemnat ca expert tehnic judiciar.

Interesant este faptul că biroul experților tehnici din Gorj a confirmat că Miruță a depus expertiză în dosarul Judecătoriei Pitești, deși în răspunsurile oficiale anterioare, inclusiv pentru Antena 3 CNN, a susținut că parlamentarul nu a trimis niciun document către instanțe. Ancheta ANI continuă.