Cel mai mare stadion din lume se construiește în Africa pentru Cupa Mondială 2030: Unde e și cum va arăta Grand Stade Hassan II

2 minute de citit Publicat la 11:51 24 Iul 2026 Modificat la 11:51 24 Iul 2026

Grand Stade Hassan II construit în Maroc va deveni cel mai mare stadion de fotbal din lume. Sursa foto: Hepta

Marocul construiește ceea ce va deveni cel mai mare stadion de fotbal din lume, o arenă uriașă cu o capacitate de 115.000 de spectatori, proiectată pentru a fi una dintre piesele centrale ale Cupei Mondiale FIFA 2030, competiție organizată în comun de Maroc, Spania și Portugalia.

Noul Grand Stade Hassan II, ridicat în apropiere de Casablanca, este unul dintre cele mai ambițioase proiecte sportive aflate în prezent în construcție.

Galeria foto de mai jos prezintă randările oficiale ale stadionului, a cărui arhitectură spectaculoasă este inspirată din tradițiile marocane.

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Va fi cea mai mare arenă de fotbal din lume

Grand Stade Hassan II va fi construit în localitatea El Mansouria, din provincia Benslimane, la est de Casablanca.

După finalizare, stadionul va depăși toate arenele dedicate fotbalului în ceea ce privește capacitatea, urmând să primească 115.000 de spectatori.

Proiectul este considerat principalul candidat al Marocului pentru găzduirea finalei Cupei Mondiale din 2030, deși FIFA nu a anunțat încă oficial locul în care se va disputa ultimul act al competiției.

Când au început lucrările și când va fi gata

Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile marocane, lucrările pregătitoare au început în august 2024, iar construcția propriu-zisă a demarat în toamna aceluiași an. Finalizarea stadionului este programată pentru 2028, astfel încât arena să fie complet pregătită înaintea Cupei Mondiale din 2030.

În 2026, oficialii implicați în proiect au anunțat că lucrările avansează conform graficului, stadionul fiind deja realizat în proporție de aproximativ 30%, iar autoritățile estimează că structura principală va fi finalizată până la sfârșitul anului 2027.

Un design inspirat de tradițiile Marocului

Arena este proiectată de compania internațională Populous, cunoscută pentru unele dintre cele mai spectaculoase stadioane din lume, în colaborare cu biroul de arhitectură Oualalou + Choi.

Conceptul arhitectural este inspirat de „moussem”, reuniunile tradiționale și festivalurile comunitare din Maroc. Elementul care atrage imediat atenția este acoperișul uriaș, asemănător unui cort, realizat dintr-o structură de aluminiu. Acesta va oferi umbră spectatorilor și va deveni imaginea emblematică a stadionului.

Cum va fi împărțit stadionul

Proiectul prevede două peluze cu câte trei inele abrupte de tribune, care vor găzdui aproximativ 29.500 de spectatori fiecare.

Tribunele laterale vor include spații premium, loje și zone de ospitalitate pentru aproximativ 12.000 de invitați, precum și o lojă regală, în conformitate cu tradiția marilor arene din Maroc.

Mai mult decât un stadion

Grand Stade Hassan II nu va fi doar o arenă pentru meciuri de fotbal.

Proiectul face parte dintr-un complex sportiv și de agrement de mari dimensiuni, care va include terenuri de antrenament, hoteluri, spații comerciale și zone verzi.

De asemenea, autoritățile marocane pregătesc investiții în infrastructura rutieră și feroviară pentru a conecta noul stadion cu Casablanca și Rabat.

Marocul organizează Cupa Mondială din 2030 împreună cu Spania și Portugalia, în timp ce câte un meci inaugural va avea loc în Uruguay, Argentina și Paraguay, pentru a marca centenarul primei ediții a competiției, disputată în 1930.