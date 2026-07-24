Secția de medicină internă de la Spitalul Floreasca, închisă de la 1 august. Cseke Attila cere remedierea deficiențelor în 30 de zile

Ambulanţe şi vizitatori în faţa Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti – Floreasca. Sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a anunţat vineri că a cerut conducerii Spitalului Floreasca să remedieze, în cel mult 30 de zile, deficiențele constatate la Secția de medicină internă, în urma unor controale. Activitatea secţiei va fi închisă temporar, începând cu 1 august. Cseke Attila a transmis că este "inadmisibil" ca problemele administrative să afecteze pacienții și accesul acestora la servicii medicale. În urma controlului făcut de Direcția de Sănătate Publică București (DSP), Spitalul Clinic de Urgență București a primit o amendă de 25.000 de lei.

Principala neregulă constatată de DSP la Spitalul Floreasca vizează nerespectarea autorizației sanitare de funcționare în secțiile de medicină internă și chirurgie cardiovasculară. Mai exact, unele încăperi autorizate ca saloane pentru pacienți erau folosite, în realitate, ca spații pentru medici. Situația este cauzată de lipsa unor încăperi destinate personalului medical, care nu are unde să se odihnească în timpul gărzilor.

"Este inadmisibil ca probleme administrative și neconcordanțele dintre situația reală din spital și autorizația sanitară de funcționare să afecteze pacienții și accesul acestora la servicii medicale. Un spital de referință precum Floreasca trebuie să respecte cele mai înalte standarde de organizare și siguranță. Problemele constatate nu au apărut peste noapte și trebuiau rezolvate de mult timp", a precizat Cseke Attila în această dimineață managerului unității sanitare, se arată în comunicatul făcut public pe site-ul MInisterului Sănătăţii.

În urma unui control efectuat la spital, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București a dispus mai multe măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate:

actualizarea structurii spitalului în funcție de spațiile existente și numărul real de paturi;

transmiterea structurii autorizate către toți șefii de secții;

alocarea unui spațiu corespunzător pentru sala de pansamente;

finalizarea lucrărilor de renovare necesare;

continuarea demersurilor pentru extinderea spațiilor și conformarea acestora la cerințele legale.

"Pentru nerespectarea obligației de informare a DSPMB cu privire la modificările intervenite în structura spațial-funcțională față de autorizația sanitară de funcționare, inspectorii sanitari au aplicat o amendă contravențională în valoare de 25.000 de lei.

Conducerea Spitalului Clinic de Urgență București – Floreasca are obligația de a implementa integral măsurile dispuse și de a readuce secția de medicină internă în stare de funcționare, cu respectarea tuturor prevederilor legale și a standardelor de siguranță pentru pacienți și personalul medical", s-a mai precizat în document.

Pe perioada suspendării activității, pacienții care necesită îngrijiri specifice secției vor fi direcționați către unitățile sanitare partenere, conform protocoalelor existente, pentru asigurarea continuității tratamentului și a accesului la servicii medicale.

La finalul termenului de 30 de zile, Ministerul Sănătății va verifica îndeplinirea măsurilor dispuse.