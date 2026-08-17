Invazie de ploșnițe la Spitalul Bagdasar-Arseni. O secție a fost închisă, pacienții sunt transferați către alte spitale

O secție a Spitalului Bagdasar-Arseni, închisă, temporar, din cauza ploșnițelor. Sursa colaj foto: Getty Images

Un focar de ploșnițe a fost depistat la Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" din București. Mai exact, insectele au fost găsite în Secția de Recuperare Neuromusculară, care urmează să fie închisă, începând de luni, pentru intervenții de dezinsecție. În timp ce unii dintre pacienţi vor fi externaţi în cursul acestei zile, cei care mai au nevoie de îngrijiri medicale vor fi transferaţi către alte unităţi medicale din Capitală.

Oficialii de la Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" din Bucureşti au spus că au descoperit ploşniţe în mai multe locaţii din Secția de Recuperare Neuromusculară, motiv pentru care au luat decizia de a o închide pentru următoarele trei săptămâni.

În prezent, în Secția de Recuperare Neuromusculară a Spitalului "Bagdasar-Arseni" sunt internaţi 31 de pacienţi, iar astăzi, o parte dintre ei urmează să plece acasă. Pe de altă parte, cei care mai au nevoie de îngrijiri medicale de recuperare vor fi transferaţi către alte unităţi medicale, întrucât unii dintre aceştia sunt imobilizați la pat.

Reprezentanţii Spitalului Bagdasar-Arseni au precizat pentru Antena 3 CNN că vor fi luate toate măsurile împotriva insectelor: se vor aplica procedurile de dezinsecţie, astfel încât să nu existe pericol şi să nu se extindă riscul şi în alte secţii.

Pacienţii care au nevoie de recuperare se vor putea adresa în continuare Spitalului Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni", însă, doar prin sistemul spitalizărilor de zi şi ambulator.

Secția de Recuperare Neuromusculară a Spitalului "Bagdasar-Arseni" se închide începând de astăzi, 17 august, până luni, 14 septembrie. Măsura a fost anunțată de conducerea spitalului și de către DSP București și Ministerul Sănătății.

Nu este pentru prima dată când în spitalele din Capitală sunt descoperite ploşniţe, iar reprezentanţii de la Spitalul "Bagdasar-Arseni", inclusiv Direcţia de Sănătate Publică, decid să închidă secţiile pentru a se aplica procedurile de dezinsecţie.