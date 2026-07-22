Jucătoarele de tenis vor fi testate genetic pentru confirmarea sexului biologic. De ce a luat WTA această decizie

2 minute de citit Publicat la 19:11 22 Iul 2026 Modificat la 19:11 22 Iul 2026

Jucătoarele de tenis vor fi testate genetic pentru confirmarea sexului biologic. Sursa foto: Hepta

WTA va impune jucătoarelor de tenis efectuarea unor teste genetice pentru determinarea sexului, în vederea participării la competiţiile organizate de forul mondial, notează BBC.

O nouă politică privind eligibilitatea jucătoarelor a intrat în vigoare marți, iar sportivele vor fi obligate să furnizeze o probă recoltată prin tamponare bucală, o probă de sânge sau una de salivă, pentru a se verifica prezența genei SRY. Aceasta face parte din cromozomul Y și determină dezvoltarea caracteristicilor masculine.

Un singur test în carieră

Jucătoarele vor fi testate o singură dată în viață și doar un rezultat negativ, care să nu arate prezența genei, le va permite să concureze în Turneu.

Dacă testul este pozitiv, jucătoarele se vor confrunta cu o evaluare medicală suplimentară înainte de a li se permite să joace.

Noua politică impune, de asemenea, jucătoarelor să semneze un document care prevede că s-ar putea confrunta cu măsuri disciplinare dacă refuză testarea.

Politica anterioară a WTA, actualizată ultima dată în 2024, permitea femeilor transgender să concureze în Turneu dacă și-au redus nivelul de testosteron sub 2,5 nmol/L continuu în ultimii doi ani.

Nu există femei transgender cunoscute care să joace în prezent în Turneul WTA, mai susţine sursa amintită.

"Politica WTA privind eligibilitatea femeilor este concepută pentru a promova egalitatea de șanse sportive în tenisul profesionist feminin și pentru a menține o concurență loială pentru toate jucătoarele care participă la turneele WTA”, a declarat organismul de conducere.

„De la prima introducere în 1975, politica de eligibilitate a fost revizuită periodic, având în vedere evoluțiile din sportul internațional", mai susţine forul.

În urma celei mai recente analize, care a inclus consultări cu membrele WTA și a ținut cont de standardele în continuă evoluție din sportul feminin, Consiliul Director al WTA a aprobat o politică actualizată privind eligibilitatea în competițiile feminine, bazată pe sexul biologic, care va intra în vigoare în 2026.

WTA recunoaşte că e un subiect sensibil

De asemenea, s-a precizat: „WTA recunoaște că aceasta este o chestiune sensibilă și complexă și se angajează să trateze toate sportivele cu demnitate, precum și să aplice politica într-o manieră respectuoasă și atentă.”

Această modificare a politicii survine la un an după ce World Athletics a anunțat noi reglementări, care vor intra în vigoare în septembrie 2025, prin care sportivele ce doresc să concureze la categoria feminină în competiții incluse în clasamentul mondial sunt obligate să efectueze un test genetic unic.

Și World Boxing a aprobat utilizarea testului SRY în mai 2025, odată cu introducerea testării obligatorii a sexului pentru toate sportivele care doresc să concureze la categoria feminină.