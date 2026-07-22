Nicuşor Dan a participat la reuniunea Grupului de Reflecție Strategică România în UE. "Patriotismul și apartenența la UE, compatibile"

1 minut de citit Publicat la 20:36 22 Iul 2026 Modificat la 20:36 22 Iul 2026

Nicuşor Dan a participat la reuniunea Grupului de Reflecție Strategică România în UE. Sursa foto: Administraţia Prezidențială

Administraţia Prezidențială a transmis că Nicușor Dan a participat, miercuri, la reuniunea Grupului de Reflecție Strategică "România în UE" (RUE), desfășurată la Palatul Cotroceni. În cadrul raportului "Identitate națională, identitate europeană și provocarea populismului" este subliniat că "patriotismul și apartenența la Uniunea Europeană sunt compatibile. A-ți iubi țara și a susține proiectul european sunt obiective care se pot întări reciproc".

"Președintele României, Nicușor Dan, a participat astăzi la reuniunea Grupului de Reflecție Strategică „România în UE” (RUE), desfășurată la Palatul Cotroceni.

În cadrul reuniunii a fost prezentat raportul „Identitate națională, identitate europeană și provocarea populismului”, care analizează relația dintre identitatea românească și apartenența la Uniunea Europeană.

Raportul transmite un mesaj clar: identitatea națională și identitatea europeană nu se exclud. România își păstrează valorile, tradițiile și cultura, fiind în același timp un stat implicat și respectat în Uniunea Europeană.

Documentul arată că Uniunea Europeană este construită pe valori comune precum democrația, libertatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului. În același timp, apartenența la UE aduce beneficii concrete pentru cetățeni, de la libera circulație și oportunități de studiu și muncă până la cooperare economică și dezvoltare.

Raportul subliniază și faptul că patriotismul și apartenența la Uniunea Europeană sunt compatibile. A-ți iubi țara și a susține proiectul european sunt obiective care se pot întări reciproc.

Totodată, documentul evidențiază importanța consolidării democrației prin reducerea inegalităților, dezvoltarea educației civice și istorice, combaterea dezinformării și promovarea unui patriotism democratic.

Grupul de Reflecție Strategică „România în UE” (RUE) reunește experți independenți care analizează evoluțiile din Uniunea Europeană și propun soluții pentru ca România să își consolideze poziția și să valorifice cât mai bine oportunitățile oferite de apartenența la UE.

RUE a fost constituit la nivelul Administrației Prezidențiale și este coordonat de consilierul prezidențial Valentin Naumescu", a transmis Administraţia Prezidențială.