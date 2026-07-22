A început operațiunea de salvare a 30 de balene beluga, abandonate într-un parc acvatic din Canada după ce a fost închis

Luni, șase dintre balene și-au început călătoria către noua lor casă. Foto: Profimedia Images

Relocarea celor 30 de balene beluga, abandonate în parcul acvatic Marineland Canada, a început luni, șase dintre mamifere plecând spre noua lor casă, potrivit celor care participă la operațiunea de salvare. Marineland Canada, situat în Niagara Falls, Ontario, s-a închis în septembrie 2024 în urma controverselor și acuzațiilor de abuz asupra animalelor, iar 30 de balene beluga au rămas în unitate, îngrijirea lor fiind finanțată din donații. Când aceste donații s-au epuizat, îngrijitorii s-au temut că eutanasierea ar putea fi iminentă, solicitând guvernului canadian în octombrie 2025 fonduri de urgență pentru salvarea lor, scrie miercuri ABC News.

Luni, șase dintre balene și-au început călătoria către noua lor casă. Medicii veterinari au evaluat starea lor înainte de a fi încărcate în recipiente speciale cu apă rece și transportate cu camionul și avionul.

Six beluga whales from Marineland of Canada were transported to the U.S. in temperature-controlled containers with veterinarians overseeing the journey pic.twitter.com/P2FdbffqSe — Reuters (@Reuters) July 22, 2026

„Balene beluga, cu vârste cuprinse între 6 și aproximativ 40 de ani, au primit îngrijire de primă clasă și sunt toate într-o stare excelentă”, a spus Eric Otjen, vicepreședinte al operațiunilor zoologice de la SeaWorld San Diego.

Recipientele, despre care Otjen a spus că sunt suficient de mari pentru a permite balenelor masive, unele dintre ele având până la 4,8 metri lungime, să plutească, au fost îmbarcate într-un Boeing 777 al companiei Qatar Airways.

Până marți, toate balenele au ajuns în siguranță la noile lor cămine de la Acvariul Shedd din Chicago și SeaWorld San Antonio, ambele găzduind deja grupuri multigeneraționale de astfel de mamifere.

Ele au fost însoțite de specialiști în medicina acvatică, medici veterinari și îngrijitori pe tot parcursul călătoriei.

„Nu au fost niciodată singure. Siguranța și bunăstarea lor este prioritatea noastră principală”, a spus Otjen.

BREAKING: 6 beluga whales have been removed from Marineland & exported to the US.



Sierra, Acadia, Osiris, & Lillooet are being transferred to Shedd Aquarium in Chicago.



Bertie Botts & Frankie are being transferred to SeaWorld San Antonio.



It’s ILLEGAL to breed captive whales… pic.twitter.com/eLUBA3NwqA — Animal Justice (@AnimalJustice) July 21, 2026

„Echipele vor fi atenți asupra comportamentelor, precum căutarea de hrană, explorarea, mâncatul și socializarea, toate acestea fiind indicatori ai faptului că ele se descurcă bine”, a declarat Karisa Tang, medic veterinar principal și vicepreședinte pentru sănătatea animalelor la Acvariul Shedd.

„Acest moment marchează un nou început pentru acestea. Acum că sunt aici, întreaga atenție a echipelor noastre de îngrijire și veterinare este concentrată pe cunoașterea acestor balene și pe oferirea oricărui sprijin, tratament și îngrijire suplimentară pe care îl pot oferi”, a spus Tang.

„Pe lângă Acvariul Shedd și SeaWorld San Antonio, restul de 24 de balene beluga vor fi trimise, în lunile următoare, la Acvariul din Georgia din Atlanta, SeaWorld San Diego și Oceanografic Valencia din Spania,” a declarat Otjen.

Two beluga whales have arrived at SeaWorld San Antonio after traveling more than 1,500 miles from Canada as part of an international effort to relocate 28 whales from Marineland, a Canadian marine park that closed to the public and said it could no longer care for them,… pic.twitter.com/YfOPuRUrvh — CBS News (@CBSNews) July 22, 2026

Consorțiul de acvarii a petrecut o mare parte din prima jumătate a anului elaborând un plan de salvare în siguranță a balenelor, la cererea Marineland și aprobat de Fisheries and Oceans Canada.

La începutul acestei luni, Administrația Națională Oceanică și Atmosferică a acordat acvariilor un permis de salvare de urgență pentru a salva balenele blocate în Marineland.

Ordinea relocărilor a fost determinată în jurul relațiilor preexistente dintre animale, permițând mutarea împreună a balenelor.

„Planurile noastre au evoluat în mod natural pe măsură ce am aflat mai multe despre balene și am ajuns la un plan care oferă fiecăreia cea mai bună oportunitate de a prospera”, a declarat Chris Dodd, directorul operațiunilor zoologice de la SeaWorld.