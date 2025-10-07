Un parc acvatic ameninţă că va omorî cele 30 de balene beluga pe care le are, dacă guvernul nu îi acordă fonduri de urgență, în Canada

Un parc acvatic din Canada a ameninţat că va eutanasia cele 30 de belugi pe care le ţine încă în captivitate, dacă guvernul federal nu îi acordă fonduri de urgenţă până la sfârşitul zilei de marţi, informează AFP, potrivit Agerpres.

Parcul Marineland, aflat în apropiere de Cascada Niagara (Ontario) şi închis în 2024, susţine că nu mai dispune de resurse financiare pentru a asigura îngrijirea necesară supravieţuirii acestor mamifere marine, care pot ajunge până la cinci metri lungime.

Parcul solicitase recent permisiunea de a trimite ultimele sale cetacee la parcul de distracţii Chimelong Ocean Kingdom din China, însă guvernul canadian a respins cererea, refuzând ca aceste mamifere să fie din nou exploatate pentru divertisment.

Într-o scrisoare trimisă guvernului federal vineri, conducerea parcului a cerut ajutor financiar de urgenţă.

Ultimatumul expiră astăzi

Dacă guvernul federal refuză şi menţine interdicţia de export a balenelor până la 7 octombrie, Marineland afirmă că va fi nevoit „să ia decizia sfâşietoare de a le eutanasia”, se arată în scrisoarea citată de Radio Canada şi The New York Times.

„Dacă nu primim un răspuns până la această dată, nu vom putea decât să presupunem că răspunsurile la solicitările noastre sunt negative. Într-un asemenea caz, vom informa toate părţile implicate şi publicul şi vom lua măsurile care vor decurge direct din decizia ministrului”, se arată în continuarea scrisorii.

„Faptul că Marineland nu a prevăzut o alternativă viabilă, după ce a crescut aceste balene în captivitate timp de mulţi ani, nu plasează responsabilitatea acoperirii cheltuielilor asupra guvernului canadian”, a răspuns luni Joanne Thompson, ministrul pentru Pescuit şi Oceane din Canada, citat de The New York Times.

În numeroase ţări, acest tip de parc se confruntă cu o scădere a interesului publicului pentru spectacolele cu cetacee, considerate o formă de exploatare a animalelor, fără respect pentru bunăstarea acestora.

În Franţa, parcul Marineland din Antibes (fără legătură cu cel canadian) se află de mai multe luni în centrul unei controverse privind transferul ultimelor sale orci, după închiderea acestuia la începutul anului.

Ce este beluga

Balena beluga este o specie de mamifer marin care trăiește în apele reci ale regiunii arctice și subarctice. Această balenă este ușor de recunoscut datorită culorii sale albe, care îi oferă un camuflaj perfect în mediul înconjurător format din gheață și zăpadă. La naștere, puii de beluga au o culoare mai închisă, însă pe măsură ce cresc, devin albi.

Balenele beluga sunt animale sociabile, trăind în grupuri numite poduri, care pot avea de la câteva zeci până la câteva sute de indivizi. Ele sunt cunoscute pentru sunetele variate pe care le emit, precum fluierături și clicuri, motiv pentru care mai sunt numite și „canarii mării”. Aceste sunete le ajută să comunice și să se orienteze în apele adesea întunecate sau înghețate.

Aceste balene nu au o coadă dorsală, ci o cocoașă rotunjită pe spate, ceea ce le permite să se strecoare ușor printre blocurile de gheață. Se hrănesc cu pești, crustacee și moluște, pe care le găsesc folosindu-se de ecolocație.

Balena beluga are o piele groasă care o protejează de frigul extrem, iar în unele culturi indigene din Arctic, este o sursă importantă de hrană și materiale. Deși nu este considerată o specie pe cale de dispariție la nivel global, unele populații locale sunt amenințate de poluare, schimbările climatice și alte activități umane.