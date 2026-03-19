Un spital a dat în judecată o pacientă care n-a mai vrut să plece din salon nici după cinci luni de la externare

Un spital a dat în judecată o pacientă care n-a mai vrut să plece din salon nici după cinci luni de la externare. FOTO: Facebook Tallahassee Memorial Healthcare

Un spital din Florida, SUA, a dat în judecată o pacientă care refuză să plece din camera spitalului la cinci luni după externare. Femeia ocupă în continuare rezerva 373 a Tallahassee Memorial Healthcare, așa că instituția a cerut în instanță evacuarea ei, scrie AP News.

Tallahassee Memorial Healthcare a dat-o în judecată pe pacientă la începutul acestei luni, susținând că aceasta refuză să părăsească salonul de spital de când a fost externată, în octombrie anul trecut. Spitalul a cerut, de asemenea, unui judecător din Tallahassee emiterea unui ordin care să o oblige să elibereze camera și care să permită intervenția biroului șerifului din comitat, dacă va fi necesar.

Reprezentanții unității medicale spun că resurse care ar fi trebuit folosite pentru alți pacienți au fost redirecționate din cauza faptului că femeia continuă să ocupe salonul.

În cererea depusă în instanță scrie că femeia a fost internată pentru tratament medical, iar pe 6 octombrie a fost decisă externarea pentru că nu mai avea nevoie de îngrijiri medicale. Spitalul susține că a făcut în mod repetat demersuri pentru a o face să plece.

Acțiunea în instanță nu precizează pentru ce a fost tratată femeia, cât a fost factura ei medicală sau cum a reușit să rămână în spital mai bine de cinci luni după externare.

O audiere online în acest caz este programată pentru sfârșitul lunii.

Potrivit Legii federale privind tratamentul medical de urgență, spitalele care primesc fonduri Medicare sunt obligate să ofere tratament oricărei persoane care ajunge la Urgență cu o problemă medicală, chiar dacă pacientul nu are asigurare sau posibilitatea de a plăti. Spitalele pot fi investigate de Centrele federale pentru Servicii Medicare și Medicaid în cazul unor încălcări.

Pacientul poate fi externat atunci când medicii stabilesc că eventualele îngrijiri ulterioare pot fi acordate în regim ambulatoriu, „cu condiția ca persoanei să i se ofere un plan pentru îngrijirea adecvată ulterioară, ca parte a instrucțiunilor de externare”.