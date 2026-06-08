CFR anunță că urmează două săptămâni în care trenurile nu vor opri în stația Costineşti Tabără

Pasagerii care au achiziţionat deja bilete cu plecare din/sau sosire în staţia Costineşti Tabără vor utiliza staţia Costineşti. Foto: Agerpres

Trenurile de călători nu vor avea oprire în staţia Costineşti Tabără, în perioada 13 - 30 iunie, însă vor staţiona în staţia Costineşti, a transmis luni CFR Călători, potrivit Agerpres.



„Urmare a comunicării primite de la managerul infrastructurii feroviare, CNCF CFR SA, privind redeschiderea circulaţiei pe secţia Hm Costineşti - Mangalia pe întreaga distanţă, vă informăm că, în perioada 13 - 30 iunie 2026, trenurile de călători nu vor avea oprire în staţia Costineşti Tabără, conform solicitării CNCF CFR SA. Menţionăm că trenurile de călători vor opri în staţia Costineşti”, se arată într-un comunicat al companiei de transport feroviar de călători.



CFR Călători a adăugat că pasagerii care au achiziţionat deja bilete cu plecare din/sau sosire în staţia Costineşti Tabără vor utiliza staţia Costineşti.



De asemenea, pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor achiziţionate şi neutilizate (fie pentru întreaga rută, fie pentru distanţa neefectuată din ruta respectivă), conform Regulamentului de transport pe calea ferată în vigoare.