O stewardesă proiectată în tavan și alte patru persoane rănite după ce un avion a intrat în vârtejul unui gigant al aerului

Cele două aeronave respectau distanța minimă recomandată de Organizația Aviației Civile Internaționale (ICAO). Foto: Getty Images

Patru pasageri și un membru al echipajului de bord au fost răniți după ce un avion Airbus A320 al companiei Eurowings a traversat turbulențele generate de un Airbus A380 al companiei Emirates, în timpul unui zbor dintre insula Rhodos și orașul german Köln, potrivit Aerospace Global News.

Incidentul a avut loc pe 30 mai, în spațiul aerian de deasupra Bosniei și Herțegovinei. Aeronava Eurowings, care efectua cursa EW-635 spre Köln, a primit aprobarea să urce de la altitudinea de croazieră de 36.000 de picioare la 38.000 de picioare. În apropiere zbura un Airbus A380 Emirates, aflat pe ruta Dubai – Londra Heathrow.

Potrivit informațiilor publicate de Aviation Herald, cele două aeronave respectau distanța minimă recomandată de Organizația Aviației Civile Internaționale (ICAO), de aproximativ șapte mile nautice între un avion de talia unui A380 și un avion de categorie medie, precum A320.

Cu toate acestea, în timpul urcării, la aproximativ 37.600 de picioare altitudine, Airbusul A320 a intrat în zona de turbulențe create de aeronava Emirates. Impactul a fost suficient de puternic încât o însoțitoare de bord, aflată în cabină, a fost proiectată în tavanul avionului. Alți patru pasageri au suferit răni ușoare.

Piloții au coborât imediat aeronava înapoi la 36.000 de picioare, cu o rată de coborâre care a ajuns la aproximativ 3.000 de picioare pe minut. În cele din urmă, zborul a aterizat în siguranță la Köln, unde echipe medicale îi așteptau pe cei răniți.

De ce este periculos fenomenul

Toate aeronavele generează în urma lor vortexuri și curenți de aer puternici, cunoscuți sub numele de turbulențe de siaj (wake turbulence). Cu cât avionul este mai mare și mai greu, cu atât aceste turbulențe sunt mai intense și persistă mai mult timp în atmosferă.

Airbus A380, cel mai mare avion de pasageri din lume, produce unele dintre cele mai puternice astfel de vortexuri. Din acest motiv, autoritățile aeronautice impun distanțe suplimentare de siguranță între A380 și alte aeronave.

Totuși, Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației (EASA) avertizează că respectarea distanței minime reduce riscul, dar nu îl elimină complet. Factori precum vântul, temperatura și condițiile atmosferice pot influența modul în care dispar aceste turbulențe.

Nu este prima dată când un Airbus A380 este implicat într-un astfel de incident. În 2017, turbulențele generate de un A380 Emirates au făcut ca un avion privat Bombardier Challenger să piardă controlul și să coboare necontrolat aproape 2.700 de metri înainte ca echipajul să recupereze aeronava. Atunci au fost răniți patru pasageri și un membru al echipajului.

Ancheta privind incidentul de pe zborul Eurowings este în desfășurare. Înregistrările de zbor și conversațiile din cockpit au fost securizate pentru analiză, iar specialiștii încearcă să stabilească exact cum a fost posibil ca turbulențele să afecteze aeronava, în ciuda respectării distanțelor de siguranță.