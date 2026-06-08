"Să se abțină". UE intervine în "Revoluția Flamingo" și avertizează Albania din cauza protestelor legate de proiectul lui Kushner

Mii de persoane au protestat la Tirana pentru a patra seară consecutiv, pentru a cere oprirea unui proiect turistic legat de ginerele preşedintelui american Donald Trump.FOTO: Profimedia Images

Comisia Europeană a avertizat Albania să evite acțiunile care i-ar putea afecta parcursul european, în contextul protestelor naționale declanșate de un proiect imobiliar de pe coasta sudică a țării, care are legătură cu ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, scrie Politico.

Protestele au intrat duminică în a șaptea zi consecutivă. Albanezii cer anularea unui complex turistic de lux care are legătură cu ginerele lui Donald Trump. Manifestanții susțin că proiectul amenință o zonă naturală protejată, unde trăiesc flamingo, foci și unde se află locuri de cuibărit pentru broaște țestoase.

Comisia avertizează că proiectul ar putea aduce Albania în conflict cu normele de mediu ale UE și i-ar putea afecta capacitatea de a închide Capitolul 27, privind mediul, în negocierile de aderare.

"Albania ar trebui să se abțină de la acțiuni care ar putea submina îndeplinirea criteriilor de închidere și ne așteptăm ca autoritățile albaneze să acționeze fără întârziere. În procesul de aderare la UE, ca parte a criteriilor de închidere pentru Capitolul 27, privind mediul și schimbările climatice, Albania trebuie să se alinieze pe deplin legislației europene în acest domeniu, inclusiv directivelor privind păsările și habitatele", a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene pentru Politico, ca răspuns la o întrebare despre controversatul proiect.

Acesta a cerut Albaniei să abroge modificările aduse Legii ariilor protejate și să elimine legea privind investițiile strategice. În cadrul procesului de aderare la UE, Albania trebuie să își armonizeze legislația cu normele europene de mediu.

Purtătorul de cuvânt a mai declarat pentru Politico că ministrul albanez al Mediului, Sofjan Jaupaj, a informat Comisia, la Bruxelles, că lucrările la proiect au fost suspendate și că va fi realizată o evaluare a impactului asupra mediului, cu implicarea societății civile.

"Ne-am exprimat deja îngrijorările față de ministrul Mediului în legătură cu posibilele deficiențe ale acestui proiect", a spus purtătorul de cuvânt.

Totuși, un purtător de cuvânt al Ministerului albanez al Mediului a declarat pentru Politico că ministrul a "informat Comisia că nu a fost depusă nicio propunere finală de proiect și că lucrările de construcție nu au început, deoarece nu a fost aprobată nicio autorizație de construire". Acesta a reiterat că proiectul va fi supus "unei evaluări ample și responsabile a impactului asupra mediului, desfășurată în deplină transparență și cu consultare publică".

Protestele, denumite "Revoluția Flamingo", după păsările care trăiesc în zona protejată, s-au intensificat în weekend, iar apelurile pentru demisia premierului Edi Rama s-au înmulțit. Procuratura anticorupție din Albania, SPAK, a deschis, de asemenea, o anchetă privind modificările controversate aduse în 2024 statutului de protecție al zonei și regimului proprietății terenurilor. "Notăm că proiectul face și obiectul unor investigații SPAK aflate în desfășurare, care, potrivit informațiilor, merg dincolo de preocupările de mediu", a spus purtătorul de cuvânt.

Rama a declarat recent pentru Politico că liderii UE nu par foarte interesați, în acest moment, de tulburările politice din Albania. Într-un interviu acordat pe marginea summitului UE-Balcanii de Vest, desfășurat în Muntenegru pe 5 iunie, Rama a susținut și că "dacă nu era Jared, nu le-ar fi păsat deloc" de acest proiect.

Albanezi din New York, Londra, Bruxelles, Milano și Berlin, precum și din alte orașe din Albania, s-au alăturat apelurilor pentru anularea proiectului și pentru protejarea naturii Albaniei în fața turismului necontrolat.

Albania este, alături de Muntenegru, una dintre țările considerate favorite pentru aderarea la UE. Rama și-a stabilit ca obiectiv intrarea în blocul comunitar până în 2030, cu închiderea negocierilor tehnice până la finalul anului 2027.

Atenția Bruxellesului este legată de modificările aduse în 2024 de Albania Legii ariilor protejate, despre care criticii spun că au deschis calea unor dezvoltări imobiliare de amploare în zone sensibile pentru fauna sălbatică. Printre acestea se află și aria protejată Vjosa-Narta, unde este localizat proiectul asociat cu Kushner și pentru care nu există încă o evaluare a impactului asupra mediului.

Bruxellesul a cerut de mult timp Tiranei să renunțe la legea din 2015 privind investițiile strategice, deoarece aceasta oferă unor proiecte favorizate un regim accelerat, care riscă să ocolească garanțiile de mediu cerute de UE.

În timpul unei reuniuni online din 26 mai cu reprezentanți ai Comisiei Europene, Jaupaj a declarat că Albania este angajată să se asigure că orice posibil proiect de dezvoltare va trece printr-o evaluare completă și responsabilă a impactului asupra mediului, realizată în deplină transparență și cu consultare publică.

Jaupaj a transmis Comisiei că nu a fost depusă nicio propunere finală de proiect și că lucrările de construcție nu au început, întrucât nu a fost aprobată nicio autorizație de construire.

Albania a afirmat că rămâne pe deplin angajată în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Ca parte a criteriilor de închidere pentru Capitolul 27, privind mediul și schimbările climatice, Albania trebuie să ajungă la o aliniere completă cu legislația europeană de mediu. Autoritățile de la Tirana susțin că sunt hotărâte să respecte aceste obligații.