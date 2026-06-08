Un nod rutier suspendat, de 60 milioane €, este nefolosit de 7 ani pentru că au uitat că facă drumul de legătură de 160 metri, în UK

3 minute de citit Publicat la 14:05 08 Iun 2026 Modificat la 14:05 08 Iun 2026

Construcția nodului rutier este finalizată încă din 2019 FOTO: Consiliul Gloucestershire de Sud

La marginea orașului Bristol, în vestul Angliei, se află unul dintre cele mai bizare exemple ale birocrației și planificării defectuoase, adică un nod rutier de autostradă construit cu 50 de milioane de lire sterline (aproape 58 de milioane de euro), finalizat încă din 2019, dar care nu a fost folosit niciodată.

Destinat să faciliteze accesul camioanelor către unul dintre cele mai importante parcuri logistice din regiune, nodul de pe autostrada M49 a rămas ani la rând o infrastructură-fantomă, fără niciun drum care să îl conecteze efectiv la zona industrială pe care trebuia să o deservească, potrivit The Telegraph.

„Este complet absurd”, spune David Bradbury, șofer de camion din Țara Galilor de Sud, în timp ce își alimentează vehiculul într-o benzinărie din apropiere. „Arată perfect cât de defectuos funcționează sistemul de planificare din această țară”.

Un nod rutier care nu ducea nicăieri

Autostrada M49, o legătură strategică între porturile din Avonmouth și rețeaua rutieră care traversează estuarul Severn spre Țara Galilor, funcționează încă din 1996.

În anii care au urmat, în apropiere s-a dezvoltat Western Approach Distribution Park, un complex logistic de aproximativ 120 de hectare, unde operează companii precum Amazon, Tesco și Royal Mail.

Creșterea traficului greu a determinat autoritățile să construiască un nou nod rutier care să ofere acces direct către parc. Lucrările au început în 2018 și au fost finalizate un an mai târziu.

Însă nimeni nu a construit cei 160 de metri de drum necesari pentru conectarea nodului la zona industrială.

Rezultatul a fost o infrastructură perfect funcțională, dar complet inutilă.

Blocaj administrativ și terenuri fragmentate

Întârzierea nu a fost cauzată de dificultăți tehnice, ci de o combinație de neînțelegeri administrative, litigii funciare și proceduri urbanistice.

Potrivit lui Peter Tyzack, fost responsabil pentru planificare în cadrul Consiliului South Gloucestershire, autoritățile au aprobat proiectul fără să se asigure că dețin terenul necesar construirii drumului de legătură.

„Era evident încă de la început că terenul nu aparținea nici consiliului local, nici National Highways și că nu exista o înțelegere clară cu proprietarii”, afirmă acesta.

Situația s-a complicat și mai mult după ce proprietarul inițial a vândut diferite porțiuni de teren către numeroase entități. La un moment dat, autoritățile au fost nevoite să negocieze cu peste 20 de proprietari diferiți pentru a obține toate parcelele necesare.

Unele dintre acestea aveau doar câțiva metri pătrați și erau deținute de companii înregistrate în paradisuri fiscale.

Costuri suplimentare și obstacole ecologice

După ani de negocieri, Consiliul South Gloucestershire a obținut în 2023 o finanțare de 7 milioane de lire sterline pentru construirea drumului de legătură și a demarat procedurile de expropriere.

Însă problemele nu s-au oprit aici.

Autorizația de construire a fost acordată cu 18 condiții suplimentare, inclusiv efectuarea unor studii ecologice complexe.

Specialiștii au descoperit în apropierea șantierului populații de șobolani-de-apă și tritoni cu creastă mare, ambele specii protejate prin lege. Relocarea acestora a necesitat aprobări speciale și a generat noi întârzieri.

În plus, traseul viitorului drum intersecta o porțiune a rețelei naționale de piste pentru biciclete, ceea ce a impus amenajarea unei rute alternative înainte de începerea lucrărilor.

Abia în septembrie 2025 au putut începe efectiv lucrările.

În tot acest timp, șoferii de camioane au fost obligați să folosească drumuri secundare pentru a ajunge în parcul logistic.

Consecințele s-au tradus prin ambuteiaje frecvente, costuri suplimentare pentru transportatori și întârzieri în livrări.

Mark Rees, șofer profesionist cu aproape patru decenii de experiență, spune că noul drum va reduce considerabil timpul pierdut în trafic.

„În zilele aglomerate, ocolul îmi poate adăuga aproape o oră la traseu”, explică acesta. „În fiecare săptămână se pierd bani și timp din cauza acestei situații”.

Locuitorii din zonă speră, de asemenea, că deschiderea noii conexiuni va reduce traficul greu pe drumurile locale.

Un simptom al unei probleme mai ample

Cazul M49 nu este singular în Regatul Unit. În ultimii ani, mai multe proiecte de infrastructură au fost criticate pentru întârzieri majore și depășiri semnificative de costuri. Un exemplu este modernizarea șoselei Heads of the Valleys din Țara Galilor, care a necesitat 23 de ani pentru finalizare și a costat cu aproximativ un miliard de lire mai mult decât era estimat inițial.

Un raport publicat de organizația Britain Remade arată că Marea Britanie cheltuiește de până la opt ori mai mult decât alte state europene pentru proiecte similare de infrastructură rutieră și feroviară.

Autoritatea pentru Concurență și Piețe a criticat recent ceea ce a descris drept o abordare „fragmentată și orientată pe termen scurt” a investițiilor publice, estimând că reformarea procedurilor de achiziții ar putea genera economii de până la 5 miliarde de lire anual.

„M49 este exemplul perfect al unui sistem de planificare necoordonat”, afirmă Brian Gregory, reprezentant al Alliance of British Drivers. „Dacă infrastructura nu este construită la timp și coerent, întreaga economie are de suferit”.

După șapte ani de întârzieri, autoritățile estimează că drumul de legătură va fi deschis până la sfârșitul anului 2026.