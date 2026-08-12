"Situația se înrăutățește peste tot". A crescut numărul tinerilor șomeri la nivel global. Cei mai afectați sunt cei până în 24 de ani

Șomajul în rândul tinerilor a crescut în 2025, din cauza încetinirii economice, a tensiunilor geopolitice și a creării unui număr insuficient de locuri de muncă. Sursă foto: Getty Images

Șomajul în rândul tinerilor a crescut în 2025, din cauza încetinirii economice, a tensiunilor geopolitice și a creării unui număr insuficient de locuri de muncă. Organizația Internațională a Muncii (OIM) avertizează că inteligența artificială ar putea accentua presiunile deja existente pe piața muncii, scrie Reuters.

Rata globală a șomajului în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani a urcat anul trecut la 12,4%, de la 12,3% în 2023, potrivit unui nou raport al agenției ONU. Procentul corespunde unui număr de aproximativ 67 de milioane de tineri fără loc de muncă la nivel mondial.

Creșterea marchează o inversare a progreselor înregistrate după pandemia de COVID-19 și reflectă o deteriorare atât a numărului, cât și a calității locurilor de muncă disponibile pentru tineri, arată raportul.

OIM precizează că ponderea tinerilor care nu lucrează și nu urmează o formă de educație sau de pregătire profesională a crescut ușor, ajungând la 20%. În această situație se află peste 257 de milioane de persoane.

"Situația se înrăutățește aproape peste tot", se arată în raport. Șomajul în rândul tinerilor a crescut între 2023 și 2025 în opt dintre cele 11 subregiuni ale lumii. Majorări au fost înregistrate atât în țările cu venituri ridicate, cât și în cele cu venituri mici și medii-inferioare.

Statele arabe și nordul Africii, cele mai afectate

Cea mai ridicată rată a șomajului în rândul tinerilor a fost înregistrată în statele arabe, unde a ajuns la 26,2%. Acestea sunt urmate de țările din nordul Africii, cu o rată de 22,6%.

Unele dintre cele mai puternice deteriorări au fost observate în economiile dezvoltate. În America de Nord, șomajul în rândul tinerilor a crescut de la 8,3% în 2023 la 9,8% în 2025. În nordul, sudul și vestul Europei, rata a ajuns la 15%.

OIM atrage atenția și asupra reducerii numărului de locuri de muncă ce necesită un nivel mediu de calificare. Printre acestea se numără posturile din domeniile administrativ, comercial și industrial, care au reprezentat în mod tradițional o cale de intrare pe piața muncii pentru absolvenții de liceu sau de facultate.

"Reducerea numărului locurilor de muncă asociate ocupațiilor cu nivel mediu de calificare înseamnă liste mai lungi de candidați și o creștere a șomajului în rândul tinerilor cu studii medii care caută astfel de posturi", se arată în raport.

Inteligența artificială ar putea pune în pericol milioane de locuri de muncă

Tendința s-ar putea intensifica pe măsură ce inteligența artificială transformă mediul profesional. OIM estimează că 6,1% dintre locurile de muncă ocupate în prezent de persoane cu vârste între 15 și 29 de ani se află în domeniile cele mai expuse schimbărilor produse de inteligența artificială.

Dacă numai 10% dintre aceste locuri de muncă ar dispărea complet, aproximativ 5,6 milioane de tineri angajați, în principal din țările cu venituri ridicate, ar putea rămâne fără serviciu, ar putea fi nevoiți să își schimbe cariera sau să iasă de pe piața muncii.

Deși efectele pe termen lung ale inteligenței artificiale rămân incerte, riscurile nu trebuie subestimate, avertizează organizația.

În același timp, numărul locurilor de muncă din domeniile care necesită calificări înalte, precum știința, ingineria, sănătatea și tehnologia informației, continuă să crească în majoritatea țărilor.

În economiile în curs de dezvoltare, mulți tineri nu își permit însă să rămână fără serviciu pentru perioade îndelungate și acceptă locuri de muncă nesigure. Aproape nouă din zece tineri angajați din țările cu venituri mici și medii-inferioare lucrează în economia informală, fără o protecție adecvată în domeniul muncii și al asigurărilor sociale.