FT: Teama de un "scenariu Khamenei” l-a făcut pe Putin să dezactiveze sistemele de supraveghere cu AI de la Kremlin

Măsurile excepționale au fost luate după ce serviciile de informații israeliene au obținut un număr uriaș de imagini de la camerele de trafic din Iran. FOTO: Hepta

Serviciile de securitate ruse au dezactivat o parte a unui sistem special de supraveghere care îl protejează pe președintele Vladimir Putin și pe cei mai apropiați colaboratori ai săi, după asasinarea ayatollahului Ali Khamenei la Teheran, potrivit a două surse ciate de Financial Times.

Sistemul – separat de cele aproape 300.000 de camere care monitorizează cetățenii Moscovei – a fost repornit abia după ce inginerii l-au verificat în detaliu pentru a-l izola complet de internet, a declarat una dintre surse.

Măsurile excepționale au fost luate după ce serviciile de informații israeliene au obținut un număr uriaș de imagini de la camerele de trafic din Iran pentru a identifica cu precizie locul și momentul unei reuniuni desfășurate pe 28 februarie între Khamenei și cei mai apropiați colaboratori ai săi. Mai mulți oficiali de rang înalt din domeniul securității au fost uciși în timpul întâlnirii, în primele faze ale războiului comun purtat de SUA și Israel împotriva republicii islamice.

Asasinarea a demonstrat spectaculos un nou salt tehnologic: utilizarea inteligenței artificiale pentru a analiza milioane de ore de înregistrări video, colectate de mii de camere, în scopul identificării și monitorizării unor ținte.

Guvernele știau de mult timp că sistemele de supraveghere video pot fi compromise relativ ușor de hackeri experimentați sau de servicii de informații precum unitățile israeliene specializate în interceptarea comunicațiilor. Însă progresele recente în domeniul inteligenței artificiale permit identificarea unor comportamente și tipare specifice în volume uriașe de date vizuale.

Ofițerii israelieni au folosit aceste progrese pentru a cartografia geografia complexă a Teheranului, pentru a identifica tiparele de comportament ale gărzilor de corp ale oficialilor de rang înalt și pentru a izola rapid ținte din milioane de ore de imagini provenite de la mii de camere. Aceste informații au fost combinate cu alte surse de informații, inclusiv surse umane.

Potrivit mai multor persoane familiarizate cu tehnologia, capacitățile vizuale ale inteligenței artificiale au devenit mult mai puternice în jurul anului 2023 și au cunoscut un nou salt important în urmă cu aproximativ un an. Aceste sisteme sunt incomparabil mai sofisticate decât algoritmii clasici de învățare automată utilizați pentru recunoaștere facială, detectarea armelor sau identificarea vehiculelor după marcă ori număr de înmatriculare.

Spre deosebire de instrumentele mai vechi, limitate la câteva zeci de căutări prestabilite, noile sisteme permit aproape orice tip de interogare prin căutări formulate în limbaj natural direct în materialele video.

Astfel, analiștii pot căuta în fluxuri uriașe de imagini folosind expresii simple, precum „doi bărbați care își înmânează o geantă”, „o persoană care și-a schimbat înfățișarea” sau „un vehicul care a trecut de mai multe ori prin același loc într-un interval scurt de timp”.

„Acesta este Sfântul Graal al supravegherii”, a declarat un oficial european dintr-o țară care utilizează această tehnologie în orașele sale. „Putem căuta comportamente, nu obiecte. A creat o lume complet nouă de posibilități.”

Interviurile realizate cu aproape o duzină de persoane, inclusiv foști și actuali ofițeri de informații și oficiali din domeniul securității din patru țări, au evidențiat îngrijorări serioase legate de această nouă capacitate. Ea transformă, practic, miliardele de dolari investite în sisteme CCTV – în special camere de trafic – într-o fereastră prin care adversarii pot analiza orașe întregi și obiective sensibile pentru a extrage tipare și informații la scară industrială.

Sisteme avansate de supraveghere

Odată identificată o persoană, aceste sisteme pot construi rapid dosare detaliate despre activitățile sale pe parcursul mai multor luni, reconstituind nu doar rutina acesteia, ci și pe cea a persoanelor cu care interacționează.

Sistemele pot integra informații provenite nu doar din camere de supraveghere, ci și din rețele sociale, comunicații compromise, sunete captate de dispozitive inteligente și istoricul deplasărilor.

„Pentru prima dată în istorie putem comunica în limbaj natural cu computerele despre ceea ce văd ele”, a declarat Matan Goldner, directorul executiv al companiei israeliene Conntour.

„Capacitatea de a urmări sursele adversarului nu este nouă. Dar să poți găsi exact momentul căutat în mii de ore de imagini și mii de fluxuri video este ceva cu adevărat nou”, a adăugat el.

Ideea că sistemele de supraveghere ale unei țări pot fi întoarse atât de eficient împotriva sa i-a alarmat pe ofițerii de contrainformații din întreaga lume.

Prima reacție a fost încercarea de a elimina vulnerabilitățile din sistemele de camere, o sarcină dificilă având în vedere multitudinea de generații și echipamente care alcătuiesc rețelele moderne de supraveghere.

În India, guvernul a impus ca, până la 1 aprilie, camerele de supraveghere chineze să fie eliminate din țară, la o lună după ce Financial Times a relatat despre compromiterea sistemului video din Teheran.

Potrivit unor surse, și iranienii au reușit să spargă sisteme de camere din Israel. Totuși, fără capacitatea de a analiza în mod eficient fluxurile continue de imagini, utilitatea acestor operațiuni a fost limitată.

Rusia avea deja preocupări serioase privind siguranța personală a lui Putin, în special din cauza serviciilor de informații ucrainene, care au reușit să compromită camere de trafic din Rusia. Ucraina a folosit și date de localizare de pe telefoane mobile pentru a facilita asasinate ale unor oficiali militari ruși de rang înalt chiar în centrul Moscovei.

În ciuda măsurilor adoptate de Moscova, un hacker ucrainean independent a declarat pentru Financial Times că camerele din Moscova și chiar din jurul Kremlinului „funcționează în continuare și sunt compromise în mod regulat”. El a refuzat să spună dacă Ucraina dispune de capacitatea de a le analiza la scară largă.

Noi generații de camere bazate pe AI

SUA și Regatul Unit, care au acces la astfel de instrumente, au furnizat în trecut armatei ucrainene informații precise pentru identificarea țintelor, inclusiv pe baza imaginilor de înaltă rezoluție obținute de la drone de supraveghere.

China începe, de asemenea, să folosească această tehnologie pentru a-și perfecționa sistemele de supraveghere. Financial Times a relatat anterior că Beijingul investește în noi generații de camere și software bazate pe inteligență artificială, capabile să interpreteze scene, să identifice tipare comportamentale și să găsească imagini prin comenzi scrise.

Însă aceste progrese creează și noi oportunități pentru rivalii Chinei. „Ei sunt cei care instalează camerele. Tot ce trebuie să facem noi este să găsim o cale de acces. Și întotdeauna există una”, a declarat un oficial dintr-un stat membru al alianței de informații „Five Eyes”.

Cea mai veche versiune funcțională a acestor instrumente de analiză identificată de Financial Times datează din jurul anului 2023, aproximativ în perioada în care inteligența artificială comercială a început să poată genera videoclipuri pe baza comenzilor text.

Versiunea inversă a acestei tehnologii – utilizarea textului pentru căutarea în videoclipuri – a amplificat enorm capacitatea de analiză a datelor colectate de camerele omniprezente în viața modernă.