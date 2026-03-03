“Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul". Culisele asasinării ayatollahului Khamenei: Mossad a piratat camerele de supraveghere

O cameră a permis armatei israeliene să determine unde își parcau mașinile personale oficialii de la Teheran. FOTO: Profimedia Images

O vastă rețea de supraveghere și operațiuni cibernetice, construită timp de mai mulți ani de serviciile secrete israeliene și americane, a permis infiltrarea adâncă a Teheranului și asasinarea ayatollahului Ali Khamenei, potrivit dezvăluirilor Financial Times.

Aproape toate camerele de supraveghere a traficului din Teheran au fost piratate de ani de zile, imaginile lor fiind criptate și transmise către servere din Tel Aviv și sudul Israelului, potrivit sursei citate.

O cameră a permis armatei israeliene să determine unde își parcau mașinile personale oficialii de la Teheran și oferind o perspectivă asupra funcționării unei părți a reședinței lui Khamenei.

Algoritmi complecși au adăugat detalii dosarelor despre agenții de securitate iranieni, inclusiv adresele lor, orele de serviciu, rutele pe care le parcurgeau pentru a ajunge la muncă și, cel mai important, pe cine erau de obicei însărcinați să protejeze și să transporte - construind ceea ce ofițerii de informații numesc un „model de viață”.

Capacitățile au făcut parte dintr-o campanie a serviciilor de informații de ani de zile care a contribuit la deschiderea drumului pentru asasinarea ayatollahului, mai precizează Financial Times.

Cum a fost stabilit momentul asasinării lui Khamenei

De asemenea, serviciile secrete israeliene au reușit să perturbe turnurile de telefonie mobilă din apropierea străzii Pasteur, făcând ca telefoanele să pară ocupate atunci când erau apelate și împiedicând echipa de protecție a lui Khamenei să primească posibile avertismente.

Cu mult înainte de căderea bombelor, „cunoșteam Teheranul așa cum cunoaștem Ierusalimul”, a spus un oficial israelian al serviciilor de informații. „Și când cunoști [un loc] la fel de bine ca și strada pe care ai crescut, observi un singur lucru care este nelalocul lui.”

Imaginea densă, bazată pe informații, a capitalei inamicului de rând a fost rezultatul unei colectări laborioase de date, posibilă datorită sofisticatei Unități de Informații Transmisiale 8200 a Israelului, resurselor umane recrutate de agenția sa de informații externe Mossad și munților de date digerate de informațiile militare în rapoarte zilnice.

Israelul a folosit o metodă matematică cunoscută sub numele de analiză a rețelelor sociale pentru a analiza miliarde de puncte de date pentru a descoperi centre de greutate improbabile în procesul decizional și a identifica noi ținte de supravegheat și ucis.

„În cultura serviciilor de informații israeliene, informațiile despre țintire sunt cea mai esențială problemă tactică - sunt concepute pentru a permite o strategie”, a declarat Itai Shapira, general de brigadă în rezerva militară israeliană și veteran cu 25 de ani de experiență în direcția sa de informații. „Dacă se decide că cineva trebuie asasinat, în Israel cultura este: «Vom furniza informațiile despre țintire».”

Acest lucru a fost însoțit de o dezactivare fără precedent a apărării aeriene a Iranului printr-o combinație de atacuri cibernetice.

„Le-am luat ochii mai întâi”, a spus un oficial al serviciilor de informații. Atât în războiul din iunie, cât și acum, piloții israelieni au folosit un anumit tip de rachetă numită Sparrow, ale cărei variante sunt capabile să lovească o țintă de dimensiuni mici precum o masă de la o distanță de peste 1.000 km - departe de Iran și de raza de acțiune a oricăruia dintre sistemele sale de apărare aeriană.

Când CIA și Israelul au stabilit că Khamenei va organiza o întâlnire sâmbătă dimineață la birourile sale de lângă strada Pasteur, șansa de a-l ucide alături de o mare parte din conducerea superioară a Iranului a fost deosebit de oportună.

Aceștia au estimat că vânarea lor după ce un război ar fi început în mod corespunzător ar fi fost mult mai dificilă, deoarece iranienii s-ar fi angajat rapid în practici evazive, inclusiv îndreptându-se în subteran către buncăre imune la bombele israeliene.

Khamenei, spre deosebire de aliatul său, liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, nu trăia ascuns. Nasrallah își petrecuse ani din viață în buncăre subterane, evitând mai multe tentative de asasinat israeliene până în septembrie 2024, când avioane de vânătoare israeliene au aruncat până la 80 de bombe deasupra ascunzătorii sale din Beirut, ucigându-l.

În schimb, Khamenei meditase în public la posibilitatea de a fi ucis, respingând propria viață ca fiind nesemnificativă pentru soarta republicii islamice - de fapt, unii experți iranieni au spus că se aștepta să fie martirizat.

Dar în timpul războiului, a spus una dintre persoanele intervievate, a luat unele măsuri de precauție. „Era neobișnuit ca el să nu fie în buncărul său - avea două buncăre - și dacă ar fi fost, Israelul nu ar fi putut ajunge la el cu bombele pe care le au”, a spus persoana respectivă.

Dar pentru o țintă atât de importantă precum Khamenei, eșecul nu era o opțiune. Doctrina militară israeliană impune ca doi ofițeri superiori separați, care lucrează independent unul de celălalt, să confirme că o țintă se află în locația care urmează să fie atacată și de cine este însoțită.

Camerele de supraveghere din Teheran erau piratate

Serviciile israeliene dețineau informații în urma piratării camerelor de trafic și a rețelelor de telefonie mobilă. Una dintre persoane a spus că acest lucru arată că întâlnirea cu Khamenei a avut loc conform programului, oficiali de rang înalt îndreptându-se spre locație.

Armata americană a deschis calea pentru ca avioanele de vânătoare israeliene să bombardeze complexul lui Khamenei prin lansarea de atacuri cibernetice „care au perturbat, degradat și orbit capacitatea Iranului de a vedea, comunica și răspunde”, potrivit generalului Dan Caine, președintele Statului Major Interarme al SUA.

Avioanele israeliene, care zburau ore întregi pentru a ajunge la timp la locul potrivit, au tras până la 30 de muniții de precizie asupra complexului lui Khamenei, a declarat un fost oficial superior al serviciilor secrete israeliene.

Iranienii se întâlneau la micul dejun când au fost uciși, a declarat Trump pentru Fox News.

Armata israeliană a declarat că atacul în timpul zilei le-a oferit un avantaj. Decizia de a ataca dimineața, mai degrabă decât noaptea, a permis Israelului să obțină o surpriză tactică, în ciuda pregătirii intense a Iranului.